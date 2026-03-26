Suspeito de matar mineiros em SC é preso no Pará

O suspeito de envolvimento no quádruplo homicídio de três mineiros e um paulista, ocorrido na Grande Florianópolis (SC), foi preso nessa quarta-feira (25/3), em Icoaraci, distrito de Belém (PA).

Segundo a Polícia Civil do Pará, foram cumpridos mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra o homem, que estava foragido da Justiça de Santa Catarina. A captura ocorreu em um trabalho conjunto entre as polícias civis dos dois estados, por meio da Divisão de Homicídios.

Além dele, outro suspeito de participação no crime, considerado de alta periculosidade e apontado como integrante da facção envolvida no sequestro das vítimas, morreu em 16 de janeiro ao trocar tiros com a Polícia Civil, em Navegantes (SC).

De acordo com o delegado Anselmo Cruz, da Delegacia de Roubos e Sequestros de Santa Catarina, o suspeito de 30 anos já vinha sendo monitorado. “Estávamos no encalço dele já há algum tempo, uma vez que é responsável pelo sequestro e morte de várias pessoas, dentre elas a dos mineiros e do paulista em Biguaçu”, afirmou na época.

Quem são as vítimas?

Bruno Máximo da Silva, de 28 anos, natural de Guaranésia (MG)

Guilherme Macedo de Almeira, de 20 anos, natural de Guaranésia (MG)

Daniel Luiz da Silveira, de 28 anos, natural de Guaxupé (MG)

Pedro Henrique Prado de Oliveira, de 19 anos, natural de Araraquara (SP)

Relembre o caso

Os quatro jovens desapareceram no fim de dezembro de 2025, depois de se mudarem para Santa Catarina em busca de oportunidades de trabalho. Eles moravam em São José (SC), na Região Metropolitana de Florianópolis, onde atuavam como garçons.

O último contato com familiares ocorreu na madrugada do dia 28 de dezembro. Em uma das conversas, Bruno Máximo disse que iria até a praia ver o nascer do sol. Depois disso, ele não respondeu mais às mensagens.

Imagens de câmeras de segurança registraram o que seriam os últimos momentos do grupo, mostrando Bruno acompanhado de um amigo, falando ao telefone em uma rua da cidade.

Dias depois, em janeiro, a Polícia Militar de Santa Catarina recebeu informações sobre corpos semienterrados em uma área de mata em Biguaçu (SC). No local, equipes do Batalhão de Choque encontraram quatro corpos semienterrados, confirmando se tratar dos jovens desaparecidos.

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O caso gerou grande comoção entre familiares, que relataram dificuldades até mesmo para o reconhecimento das vítimas. As investigações apontam que o crime envolve sequestro e execução, e segue sendo apurado pelas autoridades.