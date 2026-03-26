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FRAUDE NA SAÚDE PÚBLICA

Operação investiga médico do SUS suspeito de cobrar por consultas em Minas

Um segundo profissional de saúde é investigado por vínculos simultâneos em três cidades, recebendo salários sem prestar serviço

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
26/03/2026 22:26

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Além do Ministério Público, operação contou com a participação da Polícia Civil
Além do Ministério Público, operação contou com a participação da Polícia Civil crédito: MPMG/Divulgação

Uma operação foi deflagrada em Cataguases (MG), na Zona da Mata, como parte de uma investigação que apura crimes praticados na área da saúde pública na cidade. As diligências foram cumpridas pelo Ministério Público e pela Polícia Civil nesta quinta-feira (26/3). 

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Um médico vinculado ao Hospital de Cataguases e credenciado ao Sistema Único de Saúde (SUS) é investigado por cobrar pagamentos de pacientes e familiares para viabilizar internações e atendimentos que deveriam ser gratuitos. "Há indícios de que as cobranças ocorreram de forma reiterada, inclusive no contexto de atendimentos em pronto-socorro", frisou o Ministério Público. 

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Os policiais e agentes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) cumprimaram mandados de busca e apreensão a fim de coletar documentos e dispositivos eletrônicos que possam contribuir com a "identificação de eventuais coautores e a mensuração dos prejuízos causados aos cofres públicos", acrescentou o órgão. 

Em outro caso, um profissional da saúde, que não teve o cargo especificado, é investigado por manter vínculos simultâneos com os municípios de Astolfo Dutra, Cataguases e Rodeiro. Nas duas primeiras cidades citadas, ele recebia remunerações sem o efetivo cumprimento das jornadas de trabalho, segundo revelou o Ministério Público.

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A apuração das autoridades aponta para a "realização de atendimentos em outros locais, inclusive na iniciativa privada, durante o período em que deveria estar em serviço público". Nesse sentido, é apurada a inserção de informações falsas em registros de frequência. Com isso, também estão sendo investigados indícios de atuação sistemática de terceiros para viabilizar essas irregularidades. A investigação segue em andamento e corre sob sigilo. 

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