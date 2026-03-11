Mapa do desvio na saúde: os golpes mais comuns aplicados no SUS
De fraudes em escalas a contratos superfaturados: conheça os principais esquemas de corrupção que drenam recursos da saúde pública
compartilheSIGA
A "Operação Onipresença", deflagrada pelo Ministério Público em Minas Gerais, colocou em evidência um problema crônico que afeta o Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o país: o desvio de dinheiro público. A investigação, que apura fraudes em contratos e manipulação de escalas médicas em hospitais da Zona da Mata, serve como um alerta para os diversos esquemas de corrupção que drenam recursos essenciais da saúde.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O caso mineiro, no entanto, é apenas um retrato de práticas que se repetem em diferentes níveis de complexidade. Esses golpes não apenas comprometem o orçamento, mas também impactam diretamente a qualidade do atendimento oferecido à população, resultando em filas maiores, falta de medicamentos e equipamentos sucateados.
Leia Mais
Operação investiga desvio de R$ 17 milhões da saúde pública de Minas
Operação do TCE flagra práticas irregulares de médicos e da rede de saúde
Para entender como esses recursos desaparecem, é preciso conhecer os mecanismos mais utilizados. As fraudes são variadas e muitas vezes contam com a participação de agentes públicos, empresários e profissionais da saúde.
Contratos superfaturados e licitações
Um dos métodos mais comuns é o superfaturamento na compra de equipamentos, medicamentos e insumos. Empresas, em conluio com gestores, vendem produtos por preços muito acima do mercado. As licitações também são um ponto vulnerável, com editais direcionados para beneficiar companhias específicas, eliminando a concorrência justa.
Escalas de plantão manipuladas
Como investigado em Minas Gerais, a manipulação de escalas de trabalho é outra fraude recorrente. Médicos e outros profissionais registram presença, mas não cumprem a jornada completa, ou simplesmente recebem por plantões que nunca realizaram. O esquema pode envolver desde acordos informais entre colegas até sistemas de ponto eletrônico burlados.
Funcionários fantasmas
Nesta modalidade, pessoas são incluídas na folha de pagamento de hospitais e unidades de saúde sem nunca terem trabalhado no local. O salário é desviado para os organizadores do esquema. A prática é difícil de fiscalizar e causa um prejuízo silencioso e contínuo aos cofres públicos.
Faturamento de procedimentos
Hospitais e clínicas conveniadas ao SUS também podem fraudar o sistema ao cobrar por procedimentos mais caros do que os efetivamente realizados ou até mesmo por atendimentos que nunca aconteceram. Essa prática de superfaturamento de procedimentos infla artificialmente as contas e gera repasses indevidos de verbas federais.
Desvio de materiais e medicamentos
Medicamentos de alto custo, materiais cirúrgicos e outros insumos comprados com dinheiro público são desviados para serem vendidos no mercado ilegal ou utilizados em clínicas particulares. A ação deixa os estoques dos hospitais públicos desfalcados, prejudicando pacientes que dependem do tratamento.
O resultado direto dessa corrupção é a precarização do atendimento na ponta. O dinheiro que deveria ser investido em mais leitos, melhores salários e tecnologia de ponta acaba financiando redes criminosas. O combate a essas práticas depende da atuação constante de órgãos de fiscalização como o Tribunal de Contas da União (TCU), a Controladoria-Geral da União (CGU) e o próprio Ministério Público.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.