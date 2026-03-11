Suspeita de fraude médica? Saiba como e onde denunciar com segurança

Cobranças indevidas, diagnósticos equivocados ou procedimentos desnecessários, além de gerarem insegurança, podem colocar a saúde em risco. Possíveis fraudes médicas podem ser denunciadas por meio de canais oficiais e seguros, garantindo que a situação seja devidamente apurada por órgãos competentes.

A irregularidade pode ser uma cobrança por um serviço não prestado, a indicação de uma cirurgia sem necessidade real ou um erro de conduta profissional, e cada tipo de queixa tem um caminho mais adequado para ser resolvido, seja no sistema público, no privado ou nos órgãos que regulam a profissão.

Leia Mais

As denúncias podem ser anônimas ou sigilosas e buscam proteger o paciente, além de coibir práticas que prejudicam todo o sistema de saúde. A formalização da queixa ajuda a iniciar investigações que podem levar a punições administrativas, cíveis e até criminais para os envolvidos.

Onde e como denunciar práticas médicas irregulares?

Para usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), o canal principal é a Ouvidoria-Geral, um canal gratuito do Ministério da Saúde para todo o Brasil. A denúncia pode ser feita gratuitamente pelo telefone 136 (de segunda a sexta, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 18h) ou pela internet, no portal gov.br/saude.

Também é possível registrar a queixa presencialmente nas secretarias de saúde de estados e municípios, que são responsáveis por investigar queixas sobre o serviço público.

Se o problema ocorreu com um plano de saúde, a denúncia deve ser direcionada à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que é responsável por regular o mercado de planos privados de saúde.

Questões como negativas de cobertura, cobranças indevidas ou descredenciamento de hospitais podem ser registradas nos canais oficiais, como o site da agência ou o telefone de atendimento (atualmente 0800 701 9656). Antes de acionar a ANS, é recomendável registrar a queixa na ouvidoria da própria operadora e anotar o número de protocolo.

Quando a suspeita envolve a conduta ética do profissional, como negligência, imperícia ou imprudência, a denúncia deve ser feita no Conselho Regional de Medicina (CRM) do estado onde o médico atua.

O procedimento pode ser iniciado pelo site oficial do CRM correspondente, onde o órgão abrirá uma sindicância para apurar a conduta e, se comprovada a infração, pode aplicar sanções que vão de advertência à cassação do registro profissional.

Como preparar sua denúncia

Para que a reclamação seja eficaz, é essencial organizar as informações e reunir provas que ajudem a comprovar o ocorrido. Antes de entrar em contato com os órgãos responsáveis, tente seguir os passos abaixo:

Reúna documentos: guarde todos os recibos, laudos de exames, prontuários, receitas e protocolos de atendimento que tiver.

Anote tudo: faça um relato detalhado dos fatos em ordem cronológica, incluindo datas, horários, locais e nomes das pessoas com quem você conversou.

Seja claro e objetivo: ao fazer a denúncia, descreva o problema de forma direta, explicando o que aconteceu e por que você considera a prática irregular ou prejudicial.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata