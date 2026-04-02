Médico suspeito de matar professor a facadas no Norte de MG é preso em SP

Foi preso em São Paulo, nessa quarta-feira (1/4) o suspeito do assassinato do professor Diego Jampierre Ferreira Moura, de 36 anos. O crime ocorreu no dia 6 de março, em Brasília de Minas (MG), na Região Norte. O professor foi morto a facadas dentro de sua própria casa, onde o corpo foi encontrado. O caso gerou grande repercussão na cidade.

O crime teria sido cometido por motivos passionais. O suspeito do homicídio é um médico recém-formado de Brasília de Minas. Ele vem sendo investigado desde a ocorrência do assassinado, quando desapareceu da cidade do Norte de Minas e passou a ser procurado.

Ação interestadual

O homem foi preso em uma ação interestadual. A Polícia Civil de Minas Gerais informou que contou com o apoio e da Equipe A-Leste do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil de São Paulo. A troca de informações possibilitou a localização e a captura do suspeito na capital paulista. Não foi divulgado o local exato onde o suspeito estava.

“A rápida troca de informações entre as unidades policiais foi fundamental para a localização do suspeito. A cooperação interestadual demonstra o comprometimento das instituições com a elucidação de crimes graves e a efetiva aplicação da lei penal”, declarou o delegado de Brasília de Minas, Flávio Cavalcante, responsável pelas investigações em Minas Gerais.

O médico foi levado para um presídio de São Paulo. Ele deverá ser transferido para Brasília de Minas, onde permanecerá preso e responderá pelo homicídio.

Como foi o crime

No dia 6 de março, o corpo do professor Diego Jampierre foi encontrado na casa onde ele morava sozinho, no Bairro Araújo, em Brasília de Minas. Uma amiga do professor acionou a polícia por não conseguir fazer contato com ele.

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De acordo com as investigações, a vítima apresentava marcas de 12 facadas em várias partes do corpo. Uma delas atingiu a região do peito e provocou a morte imediata do professor.