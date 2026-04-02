BH: paciente encontra larva em comida de hospital; veja o vídeo e o relato

Uma paciente da maternidade do Hospital Júlia Kubitschek (HJK), no Bairro Araguaia, Região do Barreiro, em Belo Horizonte, encontrou uma larva na comida servida pela unidade de saúde nesta quarta-feira (1º/4). O flagrante foi registrado em vídeo e repassado à equipe do hospital. O alimento é fornecido pela Lacerda Alimentação, empresa terceirizada que continua atuando no local por decisão liminar, mesmo após episódios anteriores de contaminação.

A jovem, que prefere não se identificar, relata que, ao abrir a marmita, encontrou a larva dentro do molho de carne. “Queria que o hospital organizasse melhor a comida para que ninguém passe mal.”

Sindicalista denuncia falta de controle

A denúncia foi divulgada na manhã desta quinta-feira (2/4) pela diretora-executiva do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Minas Gerais (Sind-Saúde/MG), Neuza Freitas, que classificou o caso como mais um episódio de falhas graves na alimentação oferecida a pacientes e trabalhadores. Segundo ela, a situação evidencia a falta de controle sanitário e de medidas efetivas para solucionar o problema.

“Fui acionada pelos trabalhadores do hospital e localizei a paciente. Não é a primeira vez que esse fato ocorre. Todos os dias temos problema com a alimentação dessa unidade hospitalar. A direção do hospital tem ciência. E a situação a cada dia piora. É larva, é verme, é cabelo, é comida azeda, é comida estragada. A situação está insustentável”, explica a sindicalista.

O caso ocorre meses após um episódio semelhante, registrado em outubro do ano passado, quando 200 funcionários do hospital passaram mal após consumirem refeições fornecidas no local. Na ocasião, houve suspeita de contaminação alimentar, o que levou a questionamentos sobre a qualidade do serviço prestado.

Justiça garante continuidade do contrato

Apesar do histórico, a Lacerda Alimentação permanece operando no hospital devido a uma decisão judicial que garante a continuidade do contrato. A medida tem gerado insatisfação entre servidores e representantes sindicais, que cobram providências das autoridades.

Para o sindicato, a permanência da empresa representa risco à saúde pública e demonstra falhas na fiscalização dos serviços terceirizados. A entidade defende a adoção de medidas urgentes para garantir a segurança alimentar dentro da unidade hospitalar.

"Isso é grave, é de um grau de responsabilidade imensa, porque é o alimento fornecido tanto para os trabalhadores quanto os doentes internados nessa unidade hospitalar”, ressalta a sindicalista.

Questionada sobre os casos ocorridos no HJK, a Lacerda Alimentação informou em nota que cumpre rigorosamente todas as normas e padrões exigidos pela legislação sanitária vigente, mantendo controles permanentes de qualidade em todas as etapas de sua operação.

"Já iniciamos a apuração interna para verificar os fatos e permanece à disposição das autoridades competentes e da administração do hospital para colaborar com todos os esclarecimentos necessários", concluiu.

O que diz o hospital

Em nota, a direção do Hospital Júlia Kubitschek informou que tem conhecimento do caso, mas que não houve denúncia formal por parte da paciente até o momento. “Como medida preventiva, a empresa fornecedora da alimentação na unidade já foi alertada e está sujeita a medidas administrativas previstas em contrato.”

A direção ainda reafirmou que segue comprometida com a qualidade do atendimento prestado, prezando pela segurança de seus pacientes atendidos e internados no hospital e está à disposição para acolher denúncias e tomar as providências cabíveis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Juliano Paiva

