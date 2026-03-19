Hospital denuncia que corpo de bebê está há três meses sem sepultamento

O Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba, registrou Boletim de Ocorrência (BO) na Polícia Militar (PM) da cidade sobre o caso de um recém-nascido que morreu em 19 de dezembro do ano passado e cujo o corpo não foi retirado da unidade pela família. O BO foi registrado na terça-feira (17/3).

Segundo o HC-UFTM, a família foi notificada pela polícia e compareceu à instituição para dar andamento aos trâmites legais. Contudo, o HC UFTM/Ebserh denuncia que os pais não retiraram do hospital o corpo do bebê falecido em dezembro de 2025.

Segundo o registro policial, o bebê já deu entrada, sem vida, no pronto socorro infantil do HC-UFTM. Ele nasceu prematuramente por um parto feito em casa, em Araxá, a cerca de 100 km de Uberaba. A equipe médica realizou procedimentos de reanimação por cerca de 25 minutos mas o bebê morreu.

Um parente do recém-nascido foi orientado por um funcionário do hospital sobre a emissão da certidão de nascimento para a liberação da declaração de óbito e os trâmites para o sepultamento.

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No entanto, até o início desta semana, a documentação não teria sido repassada, o que impossibilita a retirada do corpo do setor de necropsia do hospital.