MG: médico de 32 anos morre enquanto trabalhava em unidade de saúde

Um médico de 32 anos morreu enquanto trabalhava em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Bambuí (MG), na Região Centro-Oeste. Segundo a imprensa local, Matheus Vieira Braga Mattos sofreu um infarto fulminante na manhã de quarta-feira (1º/4).

O médico atuava em diferentes locais ligados à saúde pública da cidade, que demonstraram comoção com a sua morte. O Hospital Nossa Senhora do Brasil, no Centro de Bambuí, e a UBS Dr. Jandir Chaves, no Bairro Campos, onde ele trabalhava durante o ocorrido, divulgaram notas de pesar. Já a prefeitura, em conjunto com a Secretária Municipal de Saúde, agradeceu os serviços prestados por Matheus nas suas redes sociais.

Segundo informações divulgadas pela companheira de Matheus, Nathália Marconi Campos, também médica da cidade, o velório e sepultamento vão ocorrer nesta sexta-feira (3/4), das 8h as 12h, no Cemitério Jardim das Palmeiras, no Bairro Jardim das Palmeiras, em Goiânia (GO).

Conforme informações do Conselho Federal de Medicina, o médico tem registro de trabalho em Goiás e também estudou na Universidade de Rio Verde, município do mesmo estado.

Uma morte a cada 90 segundos

Mortes por doenças cardiovasculares são frequentes no Brasil. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), 400 mil brasileiros morrem todos os anos em decorrência dessas doenças.

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Estima-se que, a cada 90 segundos, uma pessoa morre por algum problema no coração no país, totalizando 46 óbitos por hora. Ainda de acordo com a SBC, 80% desses casos são evitáveis.