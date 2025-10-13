Romeiro morre por infarto após subir escadaria pagando promessa

Evandro Cunha, um romeiro de 64 anos, morreu durante visita ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Campos Altos, cidade da Região do Alto Paranaíba, Minas Gerais. A fatalidade ocorreu na manhã de domingo, 12 de outubro, dia dedicado à Padroeira do Brasil. A suspeita é de que ele tenha sofrido um infarto após subir a escadaria do Santuário com a esposa, pagando uma promessa. O homem foi socorrido no local e encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal, mas acabou morrendo.

O reitor do Santuário, Padre Aldezire, disse que havia uma multidão de fiéis no momento da tragédia. "Farei uma visita à família para entender a história."

Segundo a prefeitura da cidade, o fiel é natural de Nova Serrana, Centro-Oeste de Minas. Evandro, já idoso, era devoto de Nossa Senhora Aparecida, e conhecer o Santuário era um sonho — que, infelizmente, se tornou uma tragédia.

A morte aconteceu em um momento de grande movimentação de fiéis que participavam das celebrações e homenagens à Santa. A cidade de Campos Altos tem aproximadamente 13 mil habitantes e, no dia 12 de outubro, recebe mais de 100 mil peregrinos.

A reportagem tentou contato com o Santuário para mais detalhes, mas não obteve resposta.

Fé e tradição

O Santuário de Campos Altos, dedicado a Nossa Senhora Aparecida, é reconhecido pelo Vaticano como o segundo maior Santuário Mariano do Brasil. Localiza-se no alto de uma colina e é atualmente um dos maiores focos de turismo religioso na região do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba.

As romarias começaram em 1976 e acontecem durante o ano inteiro, mas é no dia de Nossa Senhora Aparecida que a maior parte dos fiéis se une para acompanhar a festa, homenagear a padroeira e pagar promessas.