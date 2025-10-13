Assine
overlay
Início Gerais
INFARTO

Romeiro morre por infarto após subir escadaria pagando promessa

Fiel de Nova Serrana passou mal após pagar promessa no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Minas Gerais

Publicidade
Carregando...
FS
Fernanda Santiago*
FS
Fernanda Santiago*
Repórter
13/10/2025 19:38 - atualizado em 13/10/2025 19:39

compartilhe

SIGA
x
Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Campos Altos, Região do Alto Paranaíba
Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Campos Altos, Região Oeste de Minas Gerais crédito: Foto: Douglas Alvarenga

Evandro Cunha, um romeiro de 64 anos, morreu durante visita ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Campos Altos, cidade da Região do Alto Paranaíba, Minas Gerais. A fatalidade ocorreu na manhã de domingo, 12 de outubro, dia dedicado à Padroeira do Brasil. A suspeita é de que ele tenha sofrido um infarto após subir a escadaria do Santuário com a esposa, pagando uma promessa. O homem foi socorrido no local e encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal, mas acabou morrendo.

O reitor do Santuário, Padre Aldezire, disse que havia uma multidão de fiéis no momento da tragédia. "Farei uma visita à família para entender a história."

Segundo a prefeitura da cidade, o fiel é natural de Nova Serrana, Centro-Oeste de Minas. Evandro, já idoso, era devoto de Nossa Senhora Aparecida, e conhecer o Santuário era um sonho — que, infelizmente, se tornou uma tragédia.

Leia Mais

A morte aconteceu em um momento de grande movimentação de fiéis que participavam das celebrações e homenagens à Santa. A cidade de Campos Altos tem aproximadamente 13 mil habitantes e, no dia 12 de outubro, recebe mais de 100 mil peregrinos.

A reportagem tentou contato com o Santuário para mais detalhes, mas não obteve resposta.

Fé e tradição

O Santuário de Campos Altos, dedicado a Nossa Senhora Aparecida, é reconhecido pelo Vaticano como o segundo maior Santuário Mariano do Brasil. Localiza-se no alto de uma colina e é atualmente um dos maiores focos de turismo religioso na região do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba.

As romarias começaram em 1976 e acontecem durante o ano inteiro, mas é no dia de Nossa Senhora Aparecida que a maior parte dos fiéis se une para acompanhar a festa, homenagear a padroeira e pagar promessas.

Tópicos relacionados:

alto-paranaiba aparecida campos-altos infarto santuario-de-aparecida

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay