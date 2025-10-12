Assine
NÃO RESISTIU

Ciclista morre atropelado por carreta ao desviar de romaria para Aparecida

Acidente ocorreu em Pindamonhangaba (SP), a menos de trinta quilômetros de Aparecida (SP). Vítima tinha 63 anos

EP
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
12/10/2025 20:31

Festa também no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida do Norte, São Paulo, uma das maiores basílicas do mundo. Afinal, 12 de outubro é Dia da Padroeira do Brasil.
O ciclista teria invadido a faixa de rolamento da direita ao tentar desviar de romeiros que transitavam pelo acostamento da rodovia, em direção à cidade de Aparecida (SP) crédito: flickr - Agência Brasil Fotografias

Um ciclista de 63 anos morreu após ser atropelado por uma carreta na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), próximo à cidade de Pindamonhangaba, no interior paulista. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu nesse sábado (11/10), por volta das 14h30. A vítima chegou a ser levada para o Pronto-Socorro de Pindamonhangaba, mas não resistiu aos ferimentos.

O ciclista, diz o órgão, teria invadido a faixa de rolamento da direita ao tentar desviar de alguns romeiros que transitavam pelo acostamento da rodovia, em direção à cidade de Aparecida (SP), onde está ocorrendo a Festa da Padroeira em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, no Santuário Nacional.

Testemunhas relataram à Polícia Rodoviária Federal que o condutor do caminhão provavelmente não percebeu o ciclista e fugiu do local, sem prestar atendimento à vítima.

Morte de romeiro

Na madrugada de sábado, um outro caso envolvendo um romeiro foi registrado pelas autoridades policiais na mesma rodovia. Um policial militar de 30 anos de idade que fazia a romaria até o Santuário Nacional de Aparecida foi morto a tiros durante um assalto ocorrido em um trecho próximo à cidade de Lorena.

Ele trabalhava na corporação havia 10 anos e deixa esposa e dois filhos, um menino de 4 anos e uma menina de 1 ano e 4 meses.

