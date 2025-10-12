Assine
overlay
Início Nacional
TRAGÉDIA

Amigos morrem ao serem atingidos por raio durante pescaria no Tocantins

Dois corpos foram resgatados por mergulhadores neste domingo (12/10). Um terceiro pescador sobreviveu com queimaduras pelo corpo

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
12/10/2025 19:50

compartilhe

SIGA
x
Murilo Vinhal e Idael Farias estavam desaparecidos desde sábado (11/10)
Murilo Vinhal e Idael Farias estavam desaparecidos desde sábado (11/10) crédito: Reprodução/Redes sociais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os corpos dos dois homens que morreram ao serem atingidos por um raio enquanto pescavam no rio Tocantins, próximo à cidade de Filadélfia, no Norte do Tocantins, foram encontrados neste domingo (12/10), segundo o Corpo de Bombeiros. O caso ocorreu nesse sábado (11/10).

Leia Mais

Três amigos estavam pescando quando um raio atingiu o barco. Duas vítimas, Murilo Vinhal e Idael Farias, morreram na hora e corpos ficaram submersos no rio.

Um sobrevivente teve queimaduras pelo corpo. Ele foi resgatado por outras pessoas que estavam no local e recebeu atendimento médico. Segundo a Polícia Militar, o estado de saúde dele é estável. O nome da vítima não foi informado.

Mergulhadores encontraram os corpos dos dois homens neste domingo (12/10). A equipe da perícia de Araguaína foi acionada para realizar os procedimentos no local.

Amigos e parentes das vítimas pediam ajuda no resgate antes de os corpos serem encontrados. No Instagram, uma familiar se despediu de Murilo. "Sua partida está doendo muito em nossos corações", escreveu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

brasil pesca raio rio-tocantins tocantins

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay