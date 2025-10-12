Amigos morrem ao serem atingidos por raio durante pescaria no Tocantins

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os corpos dos dois homens que morreram ao serem atingidos por um raio enquanto pescavam no rio Tocantins, próximo à cidade de Filadélfia, no Norte do Tocantins, foram encontrados neste domingo (12/10), segundo o Corpo de Bombeiros. O caso ocorreu nesse sábado (11/10).

Três amigos estavam pescando quando um raio atingiu o barco. Duas vítimas, Murilo Vinhal e Idael Farias, morreram na hora e corpos ficaram submersos no rio.

Um sobrevivente teve queimaduras pelo corpo. Ele foi resgatado por outras pessoas que estavam no local e recebeu atendimento médico. Segundo a Polícia Militar, o estado de saúde dele é estável. O nome da vítima não foi informado.

Mergulhadores encontraram os corpos dos dois homens neste domingo (12/10). A equipe da perícia de Araguaína foi acionada para realizar os procedimentos no local.

Amigos e parentes das vítimas pediam ajuda no resgate antes de os corpos serem encontrados. No Instagram, uma familiar se despediu de Murilo. "Sua partida está doendo muito em nossos corações", escreveu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia