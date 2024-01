As tempestades e raios podem representar grandes perigos para a população caso não sejam seguidas medidas de proteção e segurança. De acordo com Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), um raio, além de matar, pode causar queimaduras e danos ao coração, pulmões, sistema nervoso central e outras partes do corpo, através de aquecimento e uma variedade de reações eletroquímicas.



“A extensão dos danos depende da intensidade da corrente, as partes do corpo afetadas, as condições físicas da vítima, e as condições específicas do incidente. Cerca de 20 a 30% das vítimas de raios morrem, a maioria delas por parada cardíaca e respiratória, e cerca de 70 % dos sobreviventes sofrem por um longo tempo de sérias sequelas psicológicas e orgânicas”, afirmam.

Segundo o instituto, as sequelas mais comuns são: diminuição ou perda de memória, diminuição da capacidade de concentração e distúrbios do sono. Deste modo, para evitar os acidentes descritos acima, o Inpe listou algumas recomendações:





-Não saia para a rua ou não permaneça na rua durante tempestades, a não ser que seja absolutamente necessário. Nestes casos, procure abrigo nos seguintes lugares: carros não conversíveis, ônibus ou outros veículos metálicos não conversíveis; em moradias ou prédios, de preferência que possuam proteção contra raios; em abrigos subterrâneos, tais como metrôs ou túneis; em grandes construções com estruturas metálicas; em barcos ou navios metálicos fechados; e finalmente em desfiladeiros ou vales.





-Se estiver dentro de casa, evite: usar telefone, a não ser que seja sem fio; ficar próximo de tomadas e canos, janelas e portas metálicas; tocar em qualquer equipamento elétrico ligado a rede elétrica. Se estiver na rua, evite: segurar objetos metálicos longos, tais como varas de pesca, tripés e tacos de golfe; empinar pipas e aeromodelos com fio; andar a cavalo; nadar; e ficar em grupos.





-Evite os seguintes lugares que possam oferecer pouca ou nenhuma proteção contra raios: pequenas construções não protegidas, tais como celeiros, tendas ou barracos; veículos sem capota, tais como tratores, motocicletas ou bicicletas; estacionar próximo a árvores ou linhas de energia elétrica.





-Evite também certos locais que são extremamente perigosos durante uma tempestade, tais como: topos de morros ou cordilheiras; topos de prédios; áreas abertas, campos de futebol ou golfe; estacionamentos abertos e quadras de tênis; proximidade de cercas de arame, varais metálicos, linhas aéreas, trilhos e árvores isoladas; estruturas altas, tais como torres, linhas telefônicas e linhas de energia elétrica.





-Se estiver em um local sem um abrigo próximo e sentir os pelos arrepiados ou a pele coçar, é um indicativo que um raio está prestes a cair, ajoelhe-se e curve-se para a frente, colocando suas mãos nos joelhos e sua cabeça entre eles. Não deite-se no chão.



Fio partido



A Cemig lembra que uma das principais ocorrências durante tempestades intensas é o fio partido, principalmente quando há queda de árvores sobre a rede elétrica, ou quando objetos são lançados em direção aos cabos, em função da força dos ventos, provocando seu rompimento.

-Caso as pessoas se deparem com um fio partido, elas não podem se aproximar ou tocar no cabeamento e, se possível, não devem permitir que outras pessoas se aproximem também.





-A recomendação é telefonar imediatamente para o Fale com a Cemig, no telefone 116, que funciona 24 horas por dia. Se uma árvore cair na frente de sua residência, nunca tente retirá-la ou cortá-la e chame o corpo de bombeiros para retirar esta árvore.





-Em muitos casos, no meio da árvore caída, pode existir um cabo partido da rede elétrica que pode estar energizado e escondido no meio dos galhos e, ao tentar retirar a árvore, a pessoa pode sofrer um choque elétrico de até 13.800 volts, com risco de morte ou graves queimaduras.



O que acontece se a tempestade chegar quando você estiver em um veículo?





Caso esteja em viagem durante a chuva, o Corpo de Bombeiros orienta a evitar dirigir nas estradas alagadas. Além da visão comprometida, poças podem esconder buracos no percurso.





-Ao escolher o local de parada escolha um lugar alto, não pare perto de postes ou árvores. Não saia do carro, ele é uma ótima proteção contra raios, mantenha as janelas e portas fechadas.





-Continuando uma rota, dirija devagar e mantenha distância segura do carro à frente.





-Poças d'água devem ser atravessadas com aceleração contínua, em primeira marcha.





-Recomendamos também que não solte pipas e não carregue objetos, como canos e varas de pesca, além de evitar andar de bicicleta, carro sem capota (conversível), motocicleta ou cavalo.