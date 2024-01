Muitos estragos causados pela chuva forte e raios foram registrados em Belo Horizonte na noite dessa quarta-feira (17/1). Aliás, o mês de janeiro vem sendo marcado por tempestades, ventanias e grande incidência de descargas atmosféricas na capital mineira e em Minas Gerais. Desde o início do período chuvoso, em outubro de 2023, a Cemig já contabilizou mais de um milhão de raios no estado, sendo aproximadamente 43 mil em Belo Horizonte e região metropolitana.



Somente na primeira quinzena de janeiro, a companhia já registrou mais de nove mil raios na Região Central de Minas Gerais. De acordo com o Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (ELAT/INPE), somente nas últimas 24h houve a queda de 59.194 raios no estado, sendo 996 em BH.



Se comparado ao mesmo período do ano passado, entre 17 e 18 de janeiro de 2023, os números foram de 35.532 raios em Minas, o que representa um crescimento de 66% em 2024. Segundo a Cemig, BH registrou 286 quedas de raios, entre 20h e 22h, durante a tempestade que atingiu a capital na noite dessa quarta-feira (17/1). Isso equivale a mais de dois raios por minuto.



De acordo com a Defesa Civil, a chuva não pretende dar trégua para Belo Horizonte nesta quinta-feira (18/1). Mesmo depois da forte tempestade com muitos raios que atingiu a cidade na noite dessa quarta-feira, a expectativa é de mais um temporal, com raios e trovoadas ocasionais, a partir da tarde de hoje.