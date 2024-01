Belo Horizonte registrou 286 quedas de raios, entre 20h e 22h, durante a tempestade que atingiu a capital na noite dessa quarta-feira (17/1). Segundo os dados da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), isso equivale a mais de dois raios por minuto.

Diversos locais registraram estragos causados pela chuva e pelas descargas elétricas. Isso aconteceu, por exemplo, na linha férrea do metrô de BH, altura da Estação Carlos Prates, Região Noroeste da capital, quando um morador filmou a fiação em chamas ao ser atingida por um raio.



Essa é a segunda vez em menos de uma semana. No último sábado (13), uma descarga elétrica atingiu a fiação, desta vez próxima à estação Minas Shopping, causando alterações nos horários do metrô para manutenção.



A tempestade desta quarta (17) teve registros na Região da Pampulha, onde moradores filmaram os estrondos. Na Região Centro-Sul, uma foto registrou o raio próximo a um prédio. Apesar de provocar espanto, a situação é típica das chuvas de verão. Segundo a Defesa Civil da capital, o dia muito quente, somado à alta umidade na atmosfera, resulta em descargas elétricas e trovões.



As chuvas também deixaram estragos. Na manhã desta quinta-feira, no Bairro Santa Terezinha, Região da Pampulha, uma árvore de grande porte caiu em cima de um carro e de uma casa, deixando uma família presa dentro da residência. Além disso, vários outros imóveis ficaram destelhados.



De acordo com a Defesa Civil, a chuva não pretende dar trégua para Belo Horizonte nesta quinta-feira (18/1). Mesmo depois da forte tempestade com muitos raios que atingiu a cidade na noite dessa quarta-feira, a expectativa é de mais um temporal, com raios e trovoadas ocasionais, a partir da tarde de hoje.