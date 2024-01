O Metrô BH vai circular com intervalos maiores durante esta segunda-feira (15/1) depois de a linha férrea da capital ser atingida por descargas elétricas durante as fortes chuvas que caíram na cidade no sábado (13), danificando parte do sistema.

Segundo a empresa responsável pelo transporte na capital, o intervalo de trens durante esta segunda será de 15 minutos no horário de pico e de 20 minutos nos outros horários. Nos dias normais, os trens possuem intervalos de 7 e 15 minutos, respectivamente.

“O Metrô BH reafirma seu compromisso em prover um transporte sobre trilhos de alta confiabilidade à Região Metropolitana de Belo Horizonte e informa que está trabalhando intensamente na revitalização dos sistemas avariados, buscando minimizar os impactos à circulação dos trens”, informou a empresa.

Nesse domingo (14) a estação Minas Shopping chegou a ficar fechada durante a manhã para manutenção.

A estação foi reaberta no final da manhã e a circulação retomada nas 19 estações do sistema, de Eldorado à Vilarinho, com intervalo de 20 minutos. Das 18h às 23h, o intervalo entre trens praticado foi de 15 minutos, em todo o trecho.

Por segurança, da Estação Horto à Estação São Gabriel, os trens circulam com restrição de velocidade, a 25km/h, nos dois sentidos. A Manutenção da empresa trabalhou durante toda a madrugada e continua atuando para que o sistema volte a operar normalmente,

As bilheterias e as estações do metrô funcionam das 5h15 às 23h, todos os dias. O valor da passagem é de R$5,30.