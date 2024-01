Todas as regionais de Belo Horizonte registram chuva forte na manhã desta segunda-feira (15). Segundo a Defesa Civil, a expectativa é de que ocorram tempestades nas próximas duas horas.

As regionais Noroeste, Centro Sul, Oeste e Barreiro são as mais afetadas pela chuva.



Já nas outras regionais da cidade, a chuva foi considerada moderada. A Defesa Civil mantém o alerta para o risco de que a intensidade aumente nas próximas horas.

Além das intensas pancadas de chuva, com raios e rajadas de vento ocasionais, a previsão do tempo indica que BH terá céu nublado durante todo o dia. A temperatura máxima estimada é de 28ºC. Já a temperatura mínima registrada durante a madrugada foi de 20ºC. A umidade relativa do ar vai girar em torno de 60%.

A Defesa Civil alerta para os riscos durante o período de chuvas. A população deve evitar áreas conhecidas por alagamentos e inundações.

Cuidados

Redobre a atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.