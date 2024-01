A chuva não deu trégua para Belo Horizonte no mês de janeiro. Até a manhã desta segunda-feira (15), segundo levantamento da Defesa Civil da capital, a região Centro-Sul foi a mais afetada pelas precipitações. Já choveu mais de 91% do esperado para o mês na regional.

A segunda regional onde mais choveu até aqui foi a do Barreiro, com 74,5% do esperado para o mês. Seguido pela Pampulha, com 66,7%, e Leste, com 60,3%. A média histórica para o mês de janeiro é de 330,9 mm.

Confira o acumulado de chuvas até a manhã desta segunda-feira (15):

Barreiro: 246,4 (74,5%)

Centro Sul: 302,7 (91,5%)

Leste: 199,6 (60,3%)

Nordeste: 148,8 (45%)

Noroeste: 191,4 (57,8%)

Norte: 122,2 (36,9%)

Oeste: 153 (46,2%)

Pampulha: 220,8 (66,7%)

Venda Nova: 154,8 (46,8%)

