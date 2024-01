O corpo de um homem foi encontrado carbonizado dentro de um carrinho de supermercado em uma mata do bairro Vila Cristina, em Betim, na Grande BH, nesse domingo (14). A vítima não tinha documentos e não foi identificada. Um cachorro morto também foi encontrado

Segundo o Boletim de Ocorrência, vizinhos próximos ao Beco Palmeiras acionaram a Polícia Militar após verem o local pegando fogo. Ao chegarem, os militares encontraram o corpo já carbonizado. O homem estava com as mãos, pés e pescoço amarrados com um arame.



No carrinho de supermercado, também havia um cachorro morto. A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo removido ao Instituto Médico-Legal (IML) pelo rabecão.

Os militares procuraram por câmeras de segurança próximas e identificaram os suspeitos que levaram o carrinho de supermercado até o local. Um homem, de 33 anos, e uma mulher, de 24, foram presos horas depois após serem encontrados no mesmo bairro.

Leia também: CTI de hospital em Ibirité pega fogo e pacientes são retirados às pressas

Em conversa com a mulher, ela disse aos policiais que encontrou o outro suspeito próximo à Via Expressa e que ele pediu ajuda para empurrar o carrinho. Ele alegou não saber o que ele estava carregando.

Já o homem contou aos militares que foi contratado por um traficante conhecido como “Anão” para levar o carrinho até a mata e colocar fogo. O pagamento seria cinco pedras de crack. Ele disse que encontrou a mulher no caminho e que combinou de fazer um programa com ela. A dupla iria utilizar a droga depois.

Os dois suspeitos disseram não conhecer a vítima. Eles foram presos e encaminhados para a delegacia.