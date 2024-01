Somente nas últimas 24 horas, Belo Horizonte registrou 996 raios em decorrência da tempestade dessa quarta-feira (17/1). Os dados são do Grupo de Eletricidade Atmosférica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (ELAT/INPE).



Em Minas Gerais, o número total foi de 59.194 descargas elétricas entre 17 e 18 de janeiro. Desde o início deste período chuvoso, no último mês de outubro, a Cemig registrou mais de um milhão de raios no estado, sendo mais de 43 mil em Belo Horizonte e na região metropolitana.

Moradores da capital mineira registraram os estragos causados pela tempestade que atingiu a cidade. Na linha férrea do metrô de BH, na altura da Estação Carlos Prates, Região Noroeste, um morador filmou a fiação em chamas depois de ser atingida por um raio



Essa é a segunda vez em menos de uma semana. No último sábado (13), uma descarga elétrica atingiu a fiação, desta vez próxima à estação Minas Shopping, causando alterações nos horários do metrô para manutenção.



De acordo com a Defesa Civil, a chuva não vai dar trégua para Belo Horizonte nesta quinta-feira (18/1). Mesmo depois da forte tempestade com muitos raios que atingiu a cidade na noite dessa quarta-feira, a expectativa é de mais um temporal, com raios e trovoadas ocasionais, a partir da tarde de hoje.