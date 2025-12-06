Padre que celebraria missa em cidade mineira sofre infarto e morre

O padre Júlio César Agripino, de 38 anos, que celebraria uma missa nessa sexta-feira (5/12), em Carmo do Rio Claro, no Sul de Minas, morreu no mesmo dia.

Ele foi encontrado desacordado na habitação da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Carmo do Rio Claro, no Sul de Minas, e chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital São Vicente de Paulo, onde morreu. A causa foi confirmada como infarto.

Segundo um comerciante da região, o sacerdote celebraria uma missa às 19h, mas não apareceu no horário. Preocupados com o atraso incomum, funcionários da paróquia foram até a Casa Paroquial, onde o encontraram desacordado, e acionaram socorro.

Na manhã deste sábado (6/12), missas com o corpo presente foram realizadas em memória do religioso. Um cortejo seguirá pela praça da Igreja até a saída da cidade, de onde o corpo será levado para Guaxupé, município onde o padre nasceu.

Em nota, a paróquia lamentou profundamente a morte: “Sua vida foi um testemunho de fé e amor pela Igreja. Nossas orações estão com seus familiares e amigos, que ele pastoreou com carinho. Descansa, bom e fiel servo, na paz de Cristo”.

A Prefeitura de Carmo do Rio Claro também se manifestou nas redes sociais, expressando pesar:

“Neste momento de dor, nos unimos em solidariedade aos familiares, amigos, fiéis e à comunidade paroquial. Que sua memória permaneça viva entre nós e que Deus conforte todos aqueles que sentem sua partida”.

