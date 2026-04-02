MG: acidente leva à apreensão de R$ 5 milhões em cocaína

Um acidente de carro na BR-381, altura de Cambuí (MG), ne Região Sul, levou à apreensão de mais de 111kg de cocaína. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estima que a carga tenha valor equivalente a mais de R$ 5 milhões.

A corporação foi acionada para um acidente do tipo “saída de pista” na manhã de quarta-feira (1°/4), envolvendo uma Hyundai Tucson da cor branca. Ao chegarem ao local, os agentes não encontraram o motorista do veículo, que fugiu antes da chegada das equipes policiais e de resgate.

Conforme os registros, os agentes perceberam que o Tucson tinha as placas adulteradas, o que indica que seja clonado. Dentro dele, foram encontrados nove sacos plásticos com um pó branco, que, somados, pesam 111,3kg.

Os policiais realizaram um teste preliminar com a substância tiocianato de cobalto, que reage na presença de cocaína, e fizeram o registro em vídeo. O resultado foi a coloração azul, indicativa da droga.

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Até o fechamento desta matéria, o motorista do carro não havia sido localizado. A droga foi apreendida e encaminhada à Polícia Civil.