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MG: homem é preso em ônibus com skunk, haxixe e cocaína

Suspeito, que fazia viagem de SP para Bahia foi surpreendido pela Polícia Rodoviária Federal na BR-365, em Minas. Ele foi preso e as drogas apreendidas

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Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
24/03/2026 16:44

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Polícia Rodoviária Federal prende homem por tráfico de drogas em ônibus na BR-365, em Patos de Minas, Região do Alto Paranaíba
Polícia Rodoviária Federal prende homem por tráfico de drogas em ônibus na BR-365, em Patos de Minas, Região do Alto Paranaíba crédito: PRF/Divulgação

Um homem, de 28 anos, foi preso em flagrante durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais (PRF-MG) no Km 413 da BR-365, na altura de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O suspeito carregava em uma de suas malas quatro sacos de skunk, 10 tabletes de haxixe e um de cocaína. Ele estava no ônibus de viagem que partiu da capital de São Paulo com destino à cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. O material foi apreendido.

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Segundo a PRF, o passageiro demonstrou muito nervosismo e não soube explicar bem o motivo da viagem, dando informações inconsistentes. O comportamento e fala suspeitos levaram os policiais a conferirem as malas despachadas pelo homem, encontrando diferentes tipos de entorpecentes.

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O rapaz foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado para a delegacia de Patos de Minas. O destino das drogas e a identidade do suspeito não foram divulgados. 

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck

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