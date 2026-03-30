Homem é morto a facadas ao cobrar por limpeza de lote no Barreiro, em BH

Um homem de 34 anos foi morto por diversas facadas na noite desse domingo (29/3), no Vale do Jatobá, Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG). Um suspeito de 28 anos foi preso.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de esfaqueamento e encontrou a vítima caída ao solo, com intenso sangramento e diversas perfurações pelo corpo.

O Samu foi chamado e constatou a morte ainda no local. De acordo com os socorristas, a vítima apresentava ferimentos graves principalmente na região do tórax.

Durante levantamentos, a PM apurou que a vítima era usuária de drogas. O suspeito foi localizado no Bairro Tirol e teria confessado o crime.

Em depoimento, ele relatou que a vítima havia prestado um serviço de limpeza em um lote sem autorização e passou a cobrar pelo trabalho. Além disso, contraiu uma dívida com traficantes em nome do suspeito, afirmando que ele ia pagar posteriormente pelo serviço prestado.

Ainda segundo o homem, a vítima o ameaçou e iniciou agressões físicas, incluindo golpes com faca. Ele afirmou que conseguiu desarmá-la e revidou, atingindo-a com os golpes que resultaram na morte.

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O suspeito disse que não sofreu ferimentos e dispensou atendimento médico. A ocorrência foi encaminhada para a 2ª Central Estadual de Plantão Digital.