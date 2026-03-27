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TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Mulher é esfaqueada pelo companheiro e suspeito é preso em BH

Vítima sofreu múltiplas perfurações devido as agressões cometidas pelo homem

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
27/03/2026 07:21 - atualizado em 27/03/2026 07:23

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Por fim à violência contra a mulher é o objetivo da operação Agosto Lilás das polícias
Mulher estende a mão direita aberta em direção à lente da câmera, simbolizando um pedido de fim da violência contra mulheres; imagem meramente ilustrativa crédito: Freepik

Uma mulher de 36 anos foi esfaqueada pelo companheiro na noite dessa quinta-feira (26/3), em Ibirité (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito, de 39 anos, foi preso em flagrante.

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Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta de 23h20. Os militares foram chamados para atender uma tentativa de homicídio no Bairro Serra Dourada. O suspeito fugiu em um Renault Logan em direção a Belo Horizonte, e foi localizado mais tarde no Aglomerado da Serra, na companhia de um primo.

O suspeito alegou que trabalhou o dia inteiro em uma funilaria até que um equipamento parou de funcionar. Ele foi embora para casa e começou a discutir com a companheira por causa de problemas no trabalho e disse ter usado uma faca em legítima defesa. Ele afirmou ainda que usou o carro de um cliente para fugir até a casa de parentes.

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Já a vítima contou aos policiais que o homem é usuário de drogas e está endividado. Segundo ela, o casal discutiu durante todo o dia e, ao chegar em casa, ele passou a estragar coisas, como uma televisão. Segundo a mulher, quando ela pediu que ele deixasse a residência, o suspeito iniciou as agressões com socos, chutes e puxões de cabelo.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, a mulher foi arrastada até a cozinha, onde foi atingida com uma facada no peito. Em seguida, o agressor usou outra faca, maior, para atacá-la, em outro cômodo, fazendo ameaças de morte: "Você vai acabar com minha vida, mas eu te mato antes”, disse.

A vítima, com perfurações no tórax, abdômen e coxa, conseguiu fugir e foi socorrida por um vizinho, que a levou até a Upa de Ibirité.

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As facas usadas no crime não foi localizada. O homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e encaminhado à delegacia.

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