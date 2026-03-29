Assine
overlay
Início Gerais
AGRESSÃO

Dono de bar é preso por dar marretada na cabeça de cliente que o perturbava

Autor afirmou à PMMG que a vítima estava 'perturbando seu trabalho de forma contínua'

Publicidade
Carregando...
Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
29/03/2026 21:37

compartilhe

SIGA
×
O dono de um bar em Contagem, na Grande BH, foi preso neste domingo (29/3) por ter dado uma marretada na cabeça de um cliente, de 22 anos
O dono de um bar em Contagem, na Grande BH, foi preso neste domingo (29/3) por ter dado uma marretada na cabeça de um cliente, de 22 anos crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O dono de um bar em Contagem, na Grande BH, foi preso neste domingo (29/3) por ter dado uma marretada na cabeça de um cliente, de 22 anos. O autor da agressão, de 61, afirmou à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) que a vítima estava “perturbando seu trabalho de forma contínua". O caso ocorreu no Bairro Jardim Marrocos por volta de 12h57, segundo o boletim de ocorrência.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Conforme o registro policial, o dono do bar relatou que, por volta das 10h, o jovem chegou ao estabelecimento com outro homem para beber. Depois de um tempo, ainda segundo relato do autor, a vítima começou a questioná-lo a respeito de um incidente ocorrido na última sexta-feira (27/3), em que o jovem teria derramado a bebida de um outro cliente. 

A vítima teria exigido do proprietário do bar que ele resolvesse a situação, ao que o dono do estabelecimento, conforme relatado à PMMG, respondeu que não era problema dele e que o jovem deveria resolver isso com o outro cliente envolvido. Apesar de ter dito isso, o dono do bar disse à polícia que o jovem permaneceu no estabelecimento “perturbando seu trabalho de forma contínua”. 

Diante disso, segundo o boletim de ocorrência, o dono do bar golpeou, “de raspão”, a cabeça da vítima com uma marreta de metal. O proprietário do estabelecimento informou ainda que, em seguida, a vítima teria pedido água para limpar o ferimento, pedido desculpas pela perturbação e deixado o local. 

Por ter assumido a autoria da agressão e pela apreensão da marreta utilizada, o dono do bar foi preso. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda conforme o boletim de ocorrência, a vítima estava próxima ao estabelecimento onde houve o ocorrido e recebia atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), aparentemente consciente. Em seguida, o jovem foi encaminhado ao Hospital Municipal de Contagem. 

Tópicos relacionados:

agressao bar contagem preso prisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay