Incêndio na Casa do Saber mobiliza comunidade para reconstrução
Página do Estado de Minas reuniu, em pouco tempo, mensagens de solidariedade; é a segunda vez que o espaço é incendiado. Veja como doar livros
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A comoção provocada pelo incêndio na Casa do Saber, localizada em uma praça na esquina da Avenida Barão Homem de Melo com a Rua Maria Macedo, no Bairro Nova Suíça, na Região Oeste de Belo Horizonte, ocorrido na noite desse sábado (29/3), ainda persiste. Frequentadores do espaço, voltado à democratização da leitura, onde era possível doar e retirar livros gratuitamente, têm se mobilizado aos poucos para reconstruí-lo.
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Nas redes sociais, mesmo com apenas uma foto publicada, diversos comentários manifestam apoio à retomada do projeto. A página do Estado de Minas também reuniu, em pouco tempo, mensagens de solidariedade.
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“É a segunda vez que acontece isso”, relembra a professora de redação Rafaela Damasceno. Antes chamado de Casa da Árvore, o espaço foi criado por uma pessoa em situação de rua e construído sobre uma árvore. Em 2017, o local foi incendiado para expulsar o morador. Desde então, muitas pessoas passaram a apoiar Douglas, responsável pela atual Casa do Saber.
“Os livros que doei eu consegui trocar por outros livros. É uma iniciativa incrível, que democratiza o acesso à cultura, principalmente para quem não tem condições de comprar um livro. Situações como essa demonstram o quanto a leitura e outras formas de arte são desvalorizadas no nosso país. Não há justificativa para incendiar um local que ajuda as pessoas a terem entretenimento e conhecimento de forma gratuita”, comenta Rafaela sobre a dinâmica cultural.
O espaço contava com estantes pintadas e um acervo variado, majoritariamente formado por doações. Em seu perfil no Instagram, a iniciativa se define como: “Antiga Casa da Árvore transcendida das cinzas em Casa do Saber: biblioteca a céu aberto. Ocupação. Espaço preto LGBTQIAPN+ de resistência e retomada”.
Solidariedade
“Muito triste a Casa do Saber sofrer mais uma vez com um incêndio”, lamenta a psicóloga Patrícia Genelhu (@amorespotentes), que iniciou uma campanha para arrecadar livros. “Divulguei no meu Instagram que estou disponível para buscar doações nas regiões Oeste e Centro-Sul. Também estou tentando parcerias para criar pontos de entrega na região Leste”, explica.
Ela conta que há anos passa pelo local. “Sempre admirei, embora não frequentasse tanto. É um espaço limpo, bonito e muito bem cuidado, que incentiva a popularização da leitura e da cultura.”
Próximo dali, Nalva Santos, gestora da COOPMIT – Cooperativa de costureiras e artesãs, atua no projeto social Ully, organização que atende o Morro das Pedras com cursos e biblioteca e está recebendo doações para a reconstruir a Casa do Saber (veja abaixo como doar). “A coordenadora me contou que, quando o responsável pela Casa do Saber tem muitos exemplares repetidos, ele compartilha com a gente. Agora estamos estudando doar nossos livros duplicados e ajudar na limpeza do espaço”, afirma.
Nalva reforça o interesse em colaborar na reconstrução. “A gente quer ajudar. É um trabalho extremamente importante, aberto a todos. Eu mesma já parei o carro, entrei e fui olhar os livros. Valorizo muito quem incentiva a leitura. Minhas filhas leem bastante, e sempre incentivo outras pessoas a irem lá.”
Nota oficial
Em nota, a Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Municipal de Cultura lamentaram o incêndio. "A Casa do Saber trata-se de uma biblioteca comunitária independente, não vinculada à Fundação Municipal de Cultura, atuando de forma autônoma na promoção da leitura, do conhecimento e de atividades culturais por meio de iniciativas da própria comunidade", disse em nota.
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No comunicado, o órgão disse que o espaço passou por revitalização em 2018, e passou a funcionar como biblioteca. Além disso, o Executivo reforçou que equipes da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) irão realizar uma vistoria no local. A data, no entanto, não foi informada.
Entenda o caso
- O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 22h20 de sábado (28/3)
- O solicitante relatou que dois indivíduos teriam ateado fogo na fachada e fugido em direção à Avenida Silva Lobo
- Segundo os bombeiros, as chamas atingiram uma árvore e chegaram à rede elétrica
- A Cemig informou que não houve danos à rede
- O incêndio foi controlado por volta das 2h, com uso de cerca de 4 mil litros de água
- A Polícia Militar informou que pessoas em situação de rua costumam dormir no local, mas não havia ninguém no momento
- A polícia não confirmou a fuga dos suspeitos e disse que ninguém foi conduzido
- A Polícia Civil informou que investiga o caso
Como doar livros
- Projeto Ully
- Rua: Conselheiro Joaquim Caetano, 1.447 – Nova Granada – Belo Horizonte - MG. CEP: 30421-470