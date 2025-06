Livrarias de rua promovem eventos e movimentam a cena literária de BH

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

Em 2003, durante uma palestra na nova Biblioteca de Alexandria, no Egito, Umberto Eco disse que “uma biblioteca é a melhor imitação possível, por meios humanos, de uma mente divina, onde o universo inteiro é visto e compreendido ao mesmo tempo”. É uma visão bela e animadora. Mas, antes de existir uma biblioteca, é preciso que existam livros – e é nas livrarias que eles são adquiridos.

Essas sempre existiram aos montes em Belo Horizonte, espalhadas pelas ruas da cidade. Se hoje o circuito de livrarias está concentrado na Savassi e na Região Centro-Sul, até a década de 1980 o principal point literário era o Centro.

Na Rua da Bahia, havia a Livraria Itatiaia – que se manteve ativa entre as décadas de 1950 e 1980 – e a Bluhm, livraria alemã onde Murilo Rubião trabalhou em 1960. Na Rua dos Guajajaras, próxima ao cruzamento com a Rua Espírito Santo, a Livraria Van Damme exalava cheiro de livros novos por toda a loja, que permanecia sempre fechada por causa do ar-condicionado.

Não muito longe dali, em frente à Igreja São José, na Avenida Afonso Pena, Amadeu Rossi Cocco (o Seu Amadeu) abriu o primeiro sebo de BH, em 1948. E, dentro de uma galeria na Rua Espírito Santo, na Livraria do Estudante, Henfil lançou "Hiroshima, meu humor", e Luiz Vilela, o livro de contos "Tremor de terra".

Corredor literário

A Savassi já abrigou a Livraria do Ouvidor, a Status e a Travessa. Hoje, mantém a Quixote Livraria e Café, a Scriptum, a Jenipapo – onde funcionava a Livraria do Ouvidor –, a Livraria da Rua, a Savassi Livraria, a Disal e o Outlet do Livro.

Pela cidade, também se espalham a Livraria do Belas (no UNA Cine Belas Artes), a Domus Brasilis (no Bairro Floresta), a Livraria Nandyala (no Centro, especializada em literatura africana, afro-brasileira e indígena), a Dharma (no Funcionários, especializada em espiritualidade, autoconhecimento e bem-estar) e a recém-inaugurada Literíssima (no Coração Eucarístico, em frente ao Museu de Ciências Naturais da PUC Minas).

Isso sem contar os inúmeros sebos e grandes redes que estão nos shoppings – como a Leitura, que, aliás, nasceu em Belo Horizonte.

É na Rua Fernandes Tourinho (Savassi), porém, que ocorre o fenômeno mais interessante: Scriptum, Quixote e Jenipapo estão praticamente no mesmo quarteirão, sendo que as duas últimas ficam uma de frente para a outra.

“É uma concorrência saudável, amigável, que a gente tem”, afirma Alencar Perdigão, sócio-fundador da Quixote. “Tanto que acontece constantemente de um cliente chegar na Jenipapo procurando determinado livro e o pessoal de lá vir aqui na Quixote pegar um exemplar para repor depois. E vice-versa”, diz.

“Também acontece de pedirmos cadeiras ou microfone emprestado a eles (Fred Pinho e Tatiane Fontes, proprietários da Jenipapo) quando fazemos algum evento”, comenta Cláudia Masini, sócia de Alencar.

“Quando a gente estava com a ideia de abrir a livraria, eu ia, disfarçadamente lá na Quixote, pedia um café e ficava assuntando o Alencar e a Cláudia para pegar dica. Eles sempre foram atenciosos. Acho que a gente conseguiu, de algum modo, construir uma relação de parceria desde antes de abrir a livraria” Fred Pinho, livreiro e proprietário da Jenipapo



Vender não é tudo

Mais do que vender livros, as livrarias de BH também ajudam a promover a cena literária por meio de diversos eventos – como a República Jenipapo, que acontece todo mês em parceria com o Projeto República, da historiadora Heloisa Starling, professora da UFMG.

O projeto reúne autores que lançam livros e comentam suas obras. “BH tem vocação para ser cidade dos livros. Mas acho que alguns projetos estão funcionando sem ter uma coisa para alinhavar. A gente precisa trabalhar mais em parceria para estabelecer a cidade dentro de um cenário nacional”, avalia Fred Pinho, da Jenipapo, que está em seu terceiro ano de funcionamento.

A Quixote, fundada há 22 anos, mantém dois eventos fixos, além dos lançamentos regulares realizados em sua sede: o clube de leitura Quixote Falante e o Violão na Quixote, um recital do instrumento que ocorre toda última quinta-feira do mês.

“O livreiro hoje é quase um promotor cultural. Tem que estar correndo atrás de eventos o tempo todo, dando entrevistas, fazendo a divulgação. Não dá para ficar atrás do balcão, igual eu imaginava” Alencar Perdigão, livreiro e proprietário da Quixote



Pouca divulgação

Os eventos não se limitam à Quixote e à Jenipapo. A Scriptum, instalada na mesma Rua Fernandes Tourinho, também mantém um calendário de lançamentos. Além disso, conta com um braço editorial que já revelou autores como Ana Martins Marques e Jacques Fux. É a única livraria que vende livros da editora 7Letras.

A reclamação recorrente, porém, é a pouca adesão do grande público. “Talvez seja um problema de comunicação”, avalia Welbert Belfort, o Betinho, dono da Scriptum. “As redes sociais impulsionam. Mas também é de suma importância recorrer aos jornais e a outros mecanismos, como a Belotur, que também divulga os eventos”, afirma.

Os principais frequentadores dessas livrarias são escritores da cidade, jornalistas e professores universitários. A consultora de vendas Simone Pessoa, que trabalhou na Livraria do Ouvidor por duas décadas e hoje atua na Jenipapo, afirma que “é um ofício gostoso, mas exige que a gente leia muito para estar sempre preparada para dar dicas e orientar os clientes”.

Centro cultural

Outra casa inaugurada com o propósito de ser centro cultural é a Literíssima, da jornalista e editora Leida Reis. No dia da estreia, no final do mês passado, a livraria teve o lançamento do livro infantil "Leo e Lea", de Vera Chaves Pinheiro, com ilustrações de Maurizio Manzo; sarau poético da AJEB Minas; e performance musical com o escritor Carlos Bomfim.

“É um desafio manter uma livraria num bairro fora do circuito da Savassi. Mas é importante, porque a livraria (no geral) é um ponto de encontro, não é só um lugar para vender o livro”, afirma Leida, acrescentando que o clube do livro Cacá Leitura vai se reunir na Literíssima todo primeiro domingo do mês.

Os clubes do livro presenciais, a propósito, são cada vez mais numerosos em Belo Horizonte. Porém, esse é um assunto para outra reportagem desta série.

