Dia do Cinema Brasileiro: 5 filmes de 2025 para assistir no streaming

Desde a vitória de “Ainda estou aqui” como Melhor Filme Internacional, no Oscar do ano passado, os filmes brasileiros ganharam ampla visibilidade nacional.

Por isso, separamos cinco produções do Brasil que estrearam em 2025 e já chegaram às plataformas de streaming, para você assistir hoje (19/6), o Dia do Cinema Brasileiro.

Confira a lista a seguir:

“Vitória”

Dirigido por Andrucha Waddington e estrelado por Fernanda Montenegro, o filme que chega nesta quinta às plataformas de streaming pode ser o último com a presença da atriz, que completa 96 anos em outubro. O longa é baseado na história real de Joana Zeferino da Paz, mulher que contribuiu para uma investigação contra o tráfico e a corrupção policial no Rio de Janeiro.

Joana, interpretada por Montenegro, era vizinha de uma favela e documentou com uma câmera de vídeo a violência diária do local. Em 2004, ela foi abordada pelo jornalista Fábio Gusmão – que no filme é Flávio Godoy (Alan Rocha) – para fazer uma matéria a partir das imagens gravadas. Com a parceria da dupla, que protagoniza a produção, o caso veio a público.

Disponível no Globoplay.

“Homem com h”

A cinebiografia de Ney Matogrosso estreou nos cinemas no início de maio e entrou para o streaming nesta terça (17/6). O filme, dirigido por Esmir Filho, acompanha a trajetória do cantor brasileiro desde a infância, enquanto enfrentava a autoridade do pai, que o proibia de ser artista e o maltratava por ser homossexual.

Jesuíta Barbosa é quem vive Ney e interpreta com maestria o homem que se impôs artisticamente frente à ditadura e todas as formas de opressão que encontrou em sua vida. No elenco, Rômulo Braga vive o pai, Jullio Reis interpreta Cazuza e Bruno Montaleone dá vida a Marco de Maria, companheiro do cantor que morreu em decorrência da Aids. Ney Matogrosso acompanhou o roteiro e a produção do filme.

Disponível na Netflix.

“Chico Bento e a goiabeira maraviósa”

Entre as adaptações dos personagens de Maurício de Sousa para o cinema, a história do menino da roça Chico Bento estreou em janeiro deste ano. O mineiro Isaac Amendoim, de Cana Verde, interpreta o protagonista.

Dirigido por Fernando Fraiha, o longa tem uma história simples, mas sensível e criativa. Agripino (Augusto Madeira) quer construir uma estrada na Vila Abobrinha e coloca como condição o corte da goiabeira de Nhô Lau (Luis Lobianco), que Chico Bento tanto ama.

Quando o menino percebe que os adultos da vila estão apoiando o projeto, ele se une aos amigos, que incluem Rosinha (Anna Júlia Dias) e Zé Lelé (Pedro Dantas), para criar uma nova solução.

Disponível no Prime Video.

“MMA - Meu melhor amigo”

Idealizado por Marcos Mion, o filme conta a história do lutador Max Machada, interpretado pelo apresentador da TV Globo, que descobre ser pai de um menino de 8 anos. O protagonista está em decadência na carreira do MMA e a paternidade tardia de uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) vira sua vida de cabeça para baixo.

A produção é uma homenagem de Marcos Mion ao filho, Romeo, de 19 anos, que também faz parte do espectro autista. No elenco do filme, estão Andréia Horta e Antonio Fagundes. A direção é de José Alvarenga Jr.

Disponível no Disney+.

“Rita Lee: Mania de você”

No dia em que completou dois anos da morte de Rita Lee, em 8 de maio, a Max lançou o documentário dirigido por Guido Goldberg. O filme acompanha a carreira da artista, a vida familiar e, ainda, episódios como a prisão durante a ditadura militar e o acidente doméstico em 1996.

O projeto começou a ser gravado quando Rita ainda estava viva, mas, devido à sua morte, precisou ser continuado pelos filhos e o marido Roberto de Carvalho. Em seus 90 minutos, o longa reúne depoimentos de Gilberto Gil e Ney Matogrosso, além da gravação inédita da família lendo a carta de despedida deixada pela Rainha do Rock.

Disponível na Max.