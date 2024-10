A Quixote tem uma forte ligação com a comunidade e acredita no poder da literatura para promover a transformação social

A Livraria Quixote, localizada há 21 anos na Savassi, firma-se como um espaço dedicado à valorização do livro impresso e à promoção da cultura literária. Criada por Alencar e Cláudia, o empreendimento nasceu de uma paixão compartilhada por livros e literatura, inspirado no espírito idealista do romance "Dom Quixote" (1605), de Miguel de Cervantes. Desde o início, o objetivo foi criar um local que desafiasse a transição para o digital e incentivasse o encontro entre leitores.

“Queríamos que a livraria fosse mais do que uma loja, fosse uma experiência”, afirma o livreiro Bernardo Luiz Mendes em entrevista ao Estado de Minas. “Aqui, o livro não é apenas um produto; ele é o ponto de partida para conexões humanas e debates culturais.”

Ao longo das duas décadas de funcionamento, a Quixote precisou se reinventar diversas vezes para enfrentar a concorrência de plataformas como Amazon e lidar com os impactos da pandemia. Durante o período de isolamento, a venda de livros online se tornou uma alternativa, mas a equipe priorizou a manutenção do vínculo com os leitores. “Nossos livreiros faziam entregas a domicílio. Não era apenas sobre entregar um produto, mas levar um pouco de conforto literário em tempos difíceis”, relata Bernardo.

Ele conta que, para se manter relevante, foi necessário criar novas formas de engajar o público, como o fortalecimento das redes sociais e a realização de eventos virtuais. “Nunca acreditamos que o digital substitui o contato humano. O leitor quer recomendação e conversa. Um algoritmo não entrega isso”, reforça.

Curadoria cuidadosa e programação cultural ativa

A programação da Quixote é um dos pilares da livraria. Além de lançamentos semanais, realizados geralmente aos sábados, o espaço oferece clube de leitura. O Clube do Livro, mediado pela professora Cleide Simões, professora de português com especialização também em história da arte, destaca-se por suas discussões. “Os encontros são uma oportunidade de trocar experiências e ampliar horizontes literários”, explica Bernardo. A curadoria dos títulos também reflete essa proposta, com ênfase em autores nacionais e temas contemporâneos, como filosofia, política e poesia.“

Priorizamos livros que estimulem a reflexão e o diálogo. Queremos trazer não apenas grandes autores, como também novas vozes que abordam questões atuais e relevantes”, explica. O acervo da livraria conta atualmente com cerca de 40 mil títulos, e a seleção é constantemente atualizada para acompanhar os interesses dos leitores e os debates sociais.

Integração entre literatura e gastronomia

Além dos livros, a Quixote oferecendo um espaço integrado a um café em parceria com um estabelecimento vizinho. “A ideia é que o cliente possa se sentir à vontade para folhear um livro enquanto toma um café. Isso atrai um público variado e faz da livraria um ponto de encontro para todas as idades”, comenta Bernardo.

A Quixote tem uma forte ligação com a comunidade e acredita no poder da literatura para promover a transformação social. Bernardo destaca o exemplo de Sidney, um cliente assíduo que compra livros infantis para doar. “Ele representa o que buscamos construir: um espaço onde a leitura vai além da compra e se transforma em um gesto de impacto.”

Segundo o livreiro, a fidelidade dos clientes é um dos maiores ativos da Quixote. “Temos leitores que estão conosco desde o início. Alguns vêm aqui quase diariamente, não apenas para comprar, mas para conversar, descobrir novos títulos e participar das atividades culturais”, diz.

Novos horizontes e o futuro da Quixote

De olho no futuro, Bernardo afirma que a livraria continuará investindo em eventos que fortaleçam a cultura literária local e aproximem novos leitores. “Queremos uma agenda sempre cheia, com lançamentos e debates sobre temas relevantes. A literatura não é estática, e nosso espaço precisa refletir essas mudanças”, destaca.

Com uma proposta que alia tradição e inovação, a Livraria Quixote se reafirma como um espaço de resistência literária em um mercado cada vez mais digitalizado. “Acreditamos que o livro impresso e o contato humano nunca perderão seu valor. Queremos continuar sendo esse ponto de encontro para quem acredita no poder da leitura e das ideias”, conclui Bernardo.

