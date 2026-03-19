Bibliotecas comunitárias recebem novo acervo de livros

Em 2026, as 102 bibliotecas comunitárias da Vaga Lume, presentes em 23 municípios dos sete estados da região Norte, voltam a receber caixas que carregam muito mais do que livros. O novo acervo que chega às comunidades da Amazônia Legal amplia o acesso à leitura para crianças e adolescentes e reafirma o compromisso com a leitura como direito, pertencimento e transformação.

A curadoria do novo acervo foi conduzida por uma equipe especializada em literatura infantojuvenil. O processo teve início com a pesquisa de mais de 500 obras, todas lidas e avaliadas com base em critérios literários, estéticos e culturais, considerando qualidade, adequação às diferentes faixas etárias e relevância temática.

A esse olhar técnico somou-se a escuta qualificada do território: os educadores da Vaga Lume, que acompanham as bibliotecas por meio de monitoramentos contínuos, contribuíram trazendo as percepções e demandas de educadores regionais, comunitários e pessoas voluntárias, além das próprias crianças e adolescentes. A articulação entre especialização técnica e escuta das comunidades contribuiu para uma seleção alinhada às realidades locais.

O resultado é um acervo com diferentes títulos que reúne narrativas tradicionais da floresta e histórias de diversas regiões do Brasil e do mundo, com textos de autores nacionais e estrangeiros apresentados em múltiplas linguagens e formatos — como poesia, livros-imagem, histórias em quadrinhos, obras apenas em texto e publicações artesanais e independentes —, contemplando desde livros para a primeira infância, contemplando bebês e crianças, até livros para as juventudes com títulos informativos e de não ficção, abrindo espaço para temas urgentes, assuntos sensíveis, narrativas bem-humoradas e múltiplas representatividades.

Essa pluralidade tem como base o conceito de bibliodiversidade na seleção dos livros. A proposta é que os títulos selecionados permitam que crianças e jovens encontrem espelhos, ou seja, narrativas nas quais possam se perceber, se identificar e também serem provocados pelo estranhamento necessário para olhar para si mesmos, para os outros e para tudo o que os cerca. “Quando garantimos a diversidade de vozes e experiências nos livros, ampliamos não apenas os repertórios à compreensão sobre o mundo. A leitura é uma das estratégias que permite o encontro entre culturas, saberes, fazeres por meio de seu acesso”, diz Beto Silva, especialista em formação de leitores, promotores de leitura e líder em metodologia da Vaga Lume.

Desde 2001, a organização atua na constituição e no fortalecimento de bibliotecas comunitárias em territórios rurais, ribeirinhos, quilombolas e indígenas na região Amazônica, onde o acesso ao livro ainda é um desafio estrutural. A atualização periódica dos acervos faz parte de uma metodologia que entende a leitura como prática viva, conectada às transformações culturais e aos interesses das novas gerações.

Em um contexto de desigualdade no acesso à leitura no país, a iniciativa destaca a importância de ações contínuas, como a manutenção de bibliotecas, a formação de mediadores e a atualização de acervos.

A educadora e neuropsicopedagoga Suelen Araújo conta que, nas comunidades, a chegada dos livros é muito celebrada. “As crianças, as juventudes e as pessoas na comunidade se reúnem para abrir as caixas, folhear as novidades e escolher o próximo empréstimo. O gesto de levar um livro para casa é também a construção de um espaço íntimo de descoberta. Em regiões onde o acesso à internet pode ser instável e a oferta cultural é limitada, o livro físico mantém uma força singular: circula de mão em mão, atravessa gerações e cria memórias afetivas”, pontua.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao renovar suas estantes em 2026, a Vaga Lume reafirma que cada livro entregue é uma semente plantada. “E, como toda semente, seu crescimento depende de tempo, atenção e comunidade. Em um mundo de transformações aceleradas, apostar na leitura segue sendo uma das formas mais consistentes de escrever o futuro, página por página”, finaliza a educadora.