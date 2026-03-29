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PERDA CULTURAL

Casa do Saber: equipes da Sudecap farão vistoria em biblioteca comunitária

O espaço foi consumido pelo fogo na noite desse sábado (28/3). As causas são investigadas pela PC

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
29/03/2026 12:02

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A Casa do Saber, biblioteca gratuita, surgiu também a partir de um incêndio.
A Casa do Saber, biblioteca gratuita, surgiu também a partir de um incêndio crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

Equipes da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) farão vistoria na Casa do Saber, a biblioteca a céu aberto que pegou fogo na noite desse sábado (28/3), na Região Oeste de Belo Horizonte. A informação foi confirmada ao Estado de Minas pela prefeitura municipal, neste domingo (29/3). As causas do ocorrido ainda são investigadas.

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Em nota, a Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Municipal de Cultura lamentaram o incêndio. "A Casa do Saber trata-se de uma biblioteca comunitária independente, não vinculada à Fundação Municipal de Cultura, atuando de forma autônoma na promoção da leitura, do conhecimento e de atividades culturais por meio de iniciativas da própria comunidade", disse em nota.

No comunicado, o órgão disse que o espaço passou por revitalização em 2018, e passou a funcionar como biblioteca. Além disso, o Executivo reforçou que equipes da Sudecap irão realizar uma vistoria no local. A data, no entanto, não foi informada.

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"A Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte atua na ocorrência em conjunto com o Corpo de Bombeiros. A corporação realiza patrulhamento preventivo em toda a cidade, com rondas periódicas 24 horas por dia. A fiscalização será intensificada na região", concluiu a PBH.

A biblioteca surgiu também a partir de um incêndio. Anteriormente, uma pessoa em situação de rua construiu uma casa na árvore que tem no local. Para expulsar o morador de lá, atearam fogo. O ponto de leitura contava com estantes pintadas e livros variados, a maioria provenientes de doações. "Antiga Casa da Árvore transcendida das cinzas em Casa do Saber: biblioteca a céu aberto. Ocupação. Espaço preto LGBTQIAPN+ de resistência e retomada", informa o perfil da Casa do Saber no Instagram.

Causas em apuração

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 22h20 do sábado. O lugar fica em uma praça, na esquina da Avenida Barão Homem de Melo com a Rua Maria Macedo. O solicitante informou aos bombeiros que dois indivíduos teriam ateado fogo na fachada da edificação, e fugido em seguida, no sentido da Avenida Silva Lobo. Segundo a corporação, as chamas teriam atingido a rede elétrica e uma árvore. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), foi acionada, mas constatou que não houve danos. 

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O incêndio foi debelado às 2h, com uso de 4 mil litros de água. O Estado de Minas esteve no local na manhã de ontem e registrou os destroços. Na imagens é possível ver ainda fumaça saindo e materiais no chão. O único ponto de cor aparece em uma das estantes recheadas de livros.

Procurada pelo EM, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) informou que compareceu ao local. No entanto, não havia testemunhas. Além disso, a corporação disse que pessoas em situação de rua costumam dormir no local, mas não havia ninguém presente no momento do fogo.

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Também consta no boletim de ocorrência que ninguém foi ao local repassar informações. A polícia não confirmou a "fuga" dos suspeitos e disse que ninguém foi conduzido. Em resposta à reportagem, a PC comunicou que apura os fatos relacionados ao incêndio.

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