Casa do Saber: equipes da Sudecap farão vistoria em biblioteca comunitária

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Equipes da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) farão vistoria na Casa do Saber, a biblioteca a céu aberto que pegou fogo na noite desse sábado (28/3), na Região Oeste de Belo Horizonte. A informação foi confirmada ao Estado de Minas pela prefeitura municipal, neste domingo (29/3). As causas do ocorrido ainda são investigadas.

Em nota, a Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Municipal de Cultura lamentaram o incêndio. "A Casa do Saber trata-se de uma biblioteca comunitária independente, não vinculada à Fundação Municipal de Cultura, atuando de forma autônoma na promoção da leitura, do conhecimento e de atividades culturais por meio de iniciativas da própria comunidade", disse em nota.

No comunicado, o órgão disse que o espaço passou por revitalização em 2018, e passou a funcionar como biblioteca. Além disso, o Executivo reforçou que equipes da Sudecap irão realizar uma vistoria no local. A data, no entanto, não foi informada.

"A Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte atua na ocorrência em conjunto com o Corpo de Bombeiros. A corporação realiza patrulhamento preventivo em toda a cidade, com rondas periódicas 24 horas por dia. A fiscalização será intensificada na região", concluiu a PBH.

A biblioteca surgiu também a partir de um incêndio. Anteriormente, uma pessoa em situação de rua construiu uma casa na árvore que tem no local. Para expulsar o morador de lá, atearam fogo. O ponto de leitura contava com estantes pintadas e livros variados, a maioria provenientes de doações. "Antiga Casa da Árvore transcendida das cinzas em Casa do Saber: biblioteca a céu aberto. Ocupação. Espaço preto LGBTQIAPN+ de resistência e retomada", informa o perfil da Casa do Saber no Instagram.

Causas em apuração

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 22h20 do sábado. O lugar fica em uma praça, na esquina da Avenida Barão Homem de Melo com a Rua Maria Macedo. O solicitante informou aos bombeiros que dois indivíduos teriam ateado fogo na fachada da edificação, e fugido em seguida, no sentido da Avenida Silva Lobo. Segundo a corporação, as chamas teriam atingido a rede elétrica e uma árvore. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), foi acionada, mas constatou que não houve danos.

O incêndio foi debelado às 2h, com uso de 4 mil litros de água. O Estado de Minas esteve no local na manhã de ontem e registrou os destroços. Na imagens é possível ver ainda fumaça saindo e materiais no chão. O único ponto de cor aparece em uma das estantes recheadas de livros.

Procurada pelo EM, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) informou que compareceu ao local. No entanto, não havia testemunhas. Além disso, a corporação disse que pessoas em situação de rua costumam dormir no local, mas não havia ninguém presente no momento do fogo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Também consta no boletim de ocorrência que ninguém foi ao local repassar informações. A polícia não confirmou a "fuga" dos suspeitos e disse que ninguém foi conduzido. Em resposta à reportagem, a PC comunicou que apura os fatos relacionados ao incêndio.