Mais de mil fiéis participam da Procissão de Ramos em BH neste domingo (29)

No primeiro dia da semana santa, palmas, folhagens e outras plantas verdes, da cor da esperança, se agitam nas mãos de homens e mulheres de todas as idades para lembrar a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Em Belo Horizonte, na Catedral Cristo Rei, cerca de mil católicos participam das celebrações do domingo de ramos (29/3), com a primeira missa iniciada às 8h30 e presidida pelo padre Eutrópio Aécio, um dos responsáveis pelas celebrações na catedral – as próximas serão às 10h30 e 15h30.

"Este é um tempo de reflexão, de oração e prática penitencial. Jesus é nossa referência sólida e o caminho de esperança, principalmente nesta época de guerra e polarização em muitos aspectos", disse o padre Thiago Augusto Costa, um dos responsáveis pelas celebrações na Cristo Rei.



O arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo, não esteve presente, mas enviou uma mensagem aos fiéis. “O domingo de ramos marca o início do grande retiro espiritual das nossas comunidades de fé – a semana maior, a semana santa, retiro espiritual que deve ser vivido a partir de nossas famílias, de modo atento, amoroso, seguindo os passos do Senhor Jesus, para sermos banhados pela força de sua presença amorosa. Somos frágeis, pecadores, precisamos da graça da redenção de Jesus.O Mestre, em obediência amorosa a seu Pai, se apressa para viver sua venerável e santa Paixão. Jesus desce do céu por nossa causa, em nosso favor.”

Dom Walmor explica que o domingo de ramos lembra que “Jesus vem de modo simples, para nos ensinar a humildade”. Assim, ressalta, “neste nosso tempo de tantas brigas, de discussões, possamos nos lembrar que Cristo não discute, não grita, é manso e humilde, se apresenta com vestes pobres”. Para encontrá-Lo, é preciso “correr apressadamente, com humildade e retidão de espírito, coragem, sem medo”. O melhor caminho, portanto, é dar o testemunho de fé, com gestos concretos de solidariedade, de amor ao próximo. “Dessa forma, participaremos também da gloriosa vitória de Jesus, a vitória da vida sobre a morte. Qualificamos nosso viver, alcançando um sentido mais profundo para a nossa existência.”

Missa de Ramos Edésio Ferreira/EM/D.A Press

SIGNIFICADO

Primeiro dia da semana santa, o domingo deramostem missa, bênção dosramose a tradicionalprocissãolembrando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele vem montado num burrinho e as pessoas, nas ruas, acenam comramospara o filho de Davi. Esse momento marca o período conhecido como Paixão de Cristo, com a posterior crucificação e ressureição.

Importante lembrar que os ramos desde primeiro dia da semana santa têm uma finalidade importante: serão guardados e mais tarde queimados para uso na quarta-feira de cinzas. Nesse início da quaresma, durante a imposição das cinzas, o padre faz uma cruz na cabeça ou na testa do fiel indicando que “és pó e ao pó voltarás” – símbolo da fragilidade humana.

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SERVIÇO

Durante a semana santa, os féis poderão participar de várias cerimônias e ritos na Catedral Cristo Rei, que fica no Bairro Juliana, na Região Norte de BH (veja a programação de BH e região no sitearquidiocesebh.org.br).