Igreja tombada em Santa Luzia é pichada

Desrespeito ao patrimônio cultural, ousadia no Centro Histórico de uma cidade e total sensação de impunidade. A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, um dos templos católicos mais antigos de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, teve parte da sua lateral esquerda pichada, na madrugada dessa quinta-feira (19/3). A polícia esteve no local e fez o boletim de ocorrência, conforme conta o pároco e reitor do Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, padre Fernando Fagundes.

“Comunicamos o ocorrido às autoridades e solicitamos à Secretaria Municipal de Cultura que coloque câmeras para segurança da igreja”, afirma padre Fernando, que assumiu há duas semanas a reitoria do santuário ao qual está vinculada a Igreja do Rosário. O Centro Histórico de Santa Luzia é tombado pelo município e pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG). Nesta semana, o município cortado pelo Rio das Velhas comemora 334 anos de história – a data máxima é 18 de março.

Como a pichação ocorreu na madrugada, vizinhos não têm informações sobre o ato de vandalismo no bem histórico construído por escravizados em louvor a Nossa Senhora do Rosário. Em todo canto da cidade, a pichação causa revolta: “Um absurdo. Há duas décadas, pichadores tiveram que limpar a fachada da nossa Igreja Matriz. Os sinos até tocaram em sinal de justiça. Deve acontecer o mesmo agora com os responsáveis”, lembrou uma moradora do Centro Histórico de Santa Luzia.

História

Conforme pesquisas, a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos foi construída no século 19, tendo recebido a bênção oficial em 1756. Na edificação, importante ponto turístico de Santa Luzia, é realizada, sempre em outubro, a tradicional festa de Nossa Senhora do Rosário.

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A arquitetura do edifício se caracteriza pela ausência de excesso de curvas ou detalhes dos adornos. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Cultural, a igreja foi reformada provavelmente em 1909, data que se encontra gravada no frontão. Destaca-se por estar elevada em relação ao nível da rua, estando no alto de um morro gramado. No ano passado, houve reforma do interior do templo.