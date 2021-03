Sino de igreja de Santa Luzia homenageia vítimas da COVID-19; veja

As preces se dirigiram também à memória das vítimas (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press ) sinos de uma igreja bicentenária de Minas Gerais dobram pelo fim da pandemia do novo coronavírus. Na tarde deste domingo (21/03), no Santuário Arquidiocesano de Santa Luzia, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, as badaladas ecoaram às 15h, durante 10 minutos, acompanhadas das orações de abertura do Setenário das Dores de Maria Santíssima (21 a 27), que antecede a semana santa. Osde uma igreja bicentenária de Minas Gerais dobram pelo fim da pandemia do novo coronavírus. Na tarde deste domingo (21/03), no Santuário Arquidiocesano de Santa Luzia, em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, as badaladas ecoaram às 15h, durante 10 minutos, acompanhadas das orações de abertura do Setenário das Dores de Maria Santíssima (21 a 27), que antecede a semana santa.





A pedido do titular da paróquia e reitor, padre Felipe Lemos de Queirós, autor da convocação pelas redes sociais ao "povo de Deus", as preces se dirigiram também à memória das vítimas, em solidariedade às famílias enlutadas e aos profissionais de saúde.









"Durante a quaresma, o toque é sempre fúnebre, com exceção do dia 19 de março, que é festivo em louvor a São José", explicou o pároco, destacando que "quando o sino de bronze ecoa, representa a voz de Deus". Em tempos da Campanha da Fraternidade, este ano ecumênica, padre Felipe disse que o chamado para rezar, na "hora da misericórdia (15h)", foi para todo mundo, independentemente da religião. "Além das orações, este toque de hoje alerta para que todos continuem usando máscara, evitando aglomerações e higienizando as mãos.