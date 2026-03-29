BH: 201 bairros podem ficar água neste domingo (29/3)
Além da capital mineira, outros 14 municípios podem ser afetados. A previsão é de normalização ainda hoje
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Belo Horizonte e outras 14 cidades da Região Metropolitana podem ficar sem água neste domingo (29/3). A informação foi repassada pela Copasa, e a alteração se deve a uma obra para reforçar o abastecimento da cidade.
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Conforme a companhia, as obras são de ampliação do Sistema Produtor Rio Manso, com a interligação de um trecho de adutora próximo ao Terminal de Cargas de Mário Campos. "A intervenção integra o projeto de reforço do sistema e vai ampliar a resiliência operacional, fortalecendo a estrutura de abastecimento e contribuindo para aumentar a oferta de água para a população da Região Metropolitana de Belo Horizonte", informou em nota.
Durante esse período, o abastecimento poderá apresentar intermitência em bairros de Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Contagem, Esmeraldas, Ibirité, Lagoa Santa, Mário Campos, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo e Vespasiano.
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A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o final da tarde do mesmo dia, quando o abastecimento começará a ser retomado de forma gradativa. Nas regiões mais elevadas e mais distantes do sistema, a normalização plena poderá ocorrer na noite de segunda-feira (30/03).
Durante a execução da obra, o atendimento por caminhão-pipa será priorizado para serviços essenciais. A Copasa ainda destacou que imóveis que possuem caixa d’água podem não sofrer impactos.
Bairros de BH afetados
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Ademar Maldonado
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Alípio de Melo
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Alpes
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Alta Tensão
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Alta Tensão I
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Alto Caiçaras
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Alto das Antenas
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Alto dos Pinheiros
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Álvaro Camargos
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Apolônia
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Araguaia
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Átila de Paiva
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Bandeirantes
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Barão Homem de Melo IV
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Barreiro
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Barreiro de Cima
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Bernadete
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Betânia
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Bonfim
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Bonsucesso
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Brasil Industrial
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Braúnas
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Buritis
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Cabana do Pai Tomás
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Caiçara Adelaide
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Caiçaras
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Calafate
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Califórnia
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Camargos
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Cardoso
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Carlos Prates
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Castanheira
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Castelo
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CDI Jatobá
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Cenáculo
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Céu Azul
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Cinquentenário
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Confisco
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Conjunto Habitacional Vale do Jatobá
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Conjunto São Francisco de Assis
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Conjunto Bonsucesso
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Conjunto Califórnia I
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Conjunto Califórnia II
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Conjunto Jardim Filadélfia
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Conjunto Jatobá
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Conjunto João Paulo II
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Conjunto Lagoa
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Conjunto Minas Caixa
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Conjunto Novo Dom Bosco
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Conjunto Santa Maria
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Conjunto Túnel de Ibirité
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Copacabana
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Coqueiros
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Coração Eucarístico
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Custodinha
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Dandara Trevo
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Das Indústrias I
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Das Indústrias II
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Das Mansões
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Delta
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Diamante
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Distrito Industrial do Jatobá
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Dom Bosco
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Dom Cabral
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Engenho Nogueira
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Ernesto do Nascimento
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Esplendor
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Estoril
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Estrela do Oriente
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Europa
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Flávio Marques Lisboa
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Gameleira
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Garças
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Glória
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Goiânia
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Guaratá
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Gutierrez
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Havaí
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Imbaúbas
-
Inconfidência
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Independência
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Itaipu
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Itatiaia
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Jardim Alvorada
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Jardim América
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Jardim das Rosas
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Jardim do Vale
-
Jardim dos Comerciários
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Jardim Leblon
-
Jardim Liberdade
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Jardim Montanhês
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Jardim São José
-
Jardinópolis
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Jatobá
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João Pinheiro
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Leonina
-
Liberdade
-
Lindeia
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Lorena
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Luxemburgo
-
Madre Gertrudes
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Manacás
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Mangueiras
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Mantiqueira
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Marajó
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Maravilha
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Marieta II
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Marilândia
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Milionários
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Minas Brasil
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Minas Caixa
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Miramar
-
Monsenhor Messias
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Nova Cachoeirinha
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Nova Cintra
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Nova Gameleira
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Nova Granada
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Nova Pampulha
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Nova Suíça
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Nova York
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Novo das Indústrias
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Novo Glória
-
Novo Ouro Preto
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Novo Santa Cecília
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Novo Tirol
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Oeste
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Olaria
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Ouro Preto
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Padre Eustáquio
-
Palmeiras
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Pantanal
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Paquetá
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Parque São José
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Patrocínio
-
Pedra Branca
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Petrópolis
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Pindorama
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Pongelupe
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Resplendor
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Salgado Filho
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Santa Cecília
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Santa Helena
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Santa Lúcia
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Santa Margarida
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Santa Maria
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Santa Mônica
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Santa Rita
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Santa Sofia
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Santa Terezinha
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São Bento
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São João
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São Judas Tadeu
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São Salvador
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Serra do Curral
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Serra Verde
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Serrano
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Solar do Barreiro
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Sport Club
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Teixeira Dias
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Tiradentes
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Tirol
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Tirol (BA)
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Trevo
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Urca
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Urucuia
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Vale do Jatobá
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Venda Nova
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Ventosa
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Vila Alto dos Pinheiros
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Vila Antena Montanhês
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Vila Átila de Paiva
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Vila Batik
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Vila Califórnia
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Vila Castanheira
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Vila Cemig
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Vila Copasa
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Vila Coqueiral
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Vila Corumbiara
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Vila da Amizade
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Vila das Oliveiras
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Vila dos Anjos
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Vila Engenho Nogueira
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Vila Esperança
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Vila Formosa
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Vila Havaí
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Vila Jardim Alvorada
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Vila Jardim Montanhês
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Vila Jardim São José
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Vila Madre Gertrudes I
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Vila Madre Gertrudes II
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Vila Madre Gertrudes III
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Vila Madre Gertrudes V
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Vila Mangueiras
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Vila Marieta
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Vila Nova dos Milionários
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Vila Nova Gameleira I
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Vila Nova Gameleira II
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Vila Nova Gameleira III
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Vila Nova Paraíso
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Vila Oeste
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Vila Pinho
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Vila Piratininga
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Vila PUC
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Vila Tirol
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Vila Trinta e Um de Março
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Vila Ventosa
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Vila Virgínia
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Vila Vista Alegre
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Vista Alegre
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Washington Pires