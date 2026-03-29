BH: 201 bairros podem ficar água neste domingo (29/3)

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Belo Horizonte e outras 14 cidades da Região Metropolitana podem ficar sem água neste domingo (29/3). A informação foi repassada pela Copasa, e a alteração se deve a uma obra para reforçar o abastecimento da cidade.

Conforme a companhia, as obras são de ampliação do Sistema Produtor Rio Manso, com a interligação de um trecho de adutora próximo ao Terminal de Cargas de Mário Campos. "A intervenção integra o projeto de reforço do sistema e vai ampliar a resiliência operacional, fortalecendo a estrutura de abastecimento e contribuindo para aumentar a oferta de água para a população da Região Metropolitana de Belo Horizonte", informou em nota.

Durante esse período, o abastecimento poderá apresentar intermitência em bairros de Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Contagem, Esmeraldas, Ibirité, Lagoa Santa, Mário Campos, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo e Vespasiano.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos até o final da tarde do mesmo dia, quando o abastecimento começará a ser retomado de forma gradativa. Nas regiões mais elevadas e mais distantes do sistema, a normalização plena poderá ocorrer na noite de segunda-feira (30/03).

Durante a execução da obra, o atendimento por caminhão-pipa será priorizado para serviços essenciais. A Copasa ainda destacou que imóveis que possuem caixa d’água podem não sofrer impactos.

Bairros de BH afetados