Bombeiros usam mais de 7 mil litros de água em incêndio em fábrica

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Um galpão de uma fábrica de estopas, localizado no Distrito Industrial de Sete Lagoas, na Região Central de Minas, pegou fogo na tarde desse sábado (28/3). No local, na Rua Saturnino Luiz Verdolin, havia cerca de 10 mil quilos de material altamente inflamável.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o incêndio atingiu um galpão com grande quantidade de material inflamável, que já estava em chamas quando as equipes chegaram. Apesar da intensidade do fogo, a corporação conseguiu controlar o incêndio sem que houvesse danos estruturais na edificação.

Ninguém ficou ferido. Para combater as chamas, a equipe realizou o rescaldo utilizando a ventilação hidráulica – técnica usada para retirar gases quentes do interior do imóvel. Foram utilizados aproximadamente 7 mil litros de água.

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"A suspeita é de que o incêndio tenha acontecido devido a curto-circuito, mas as causas ainda serão determinadas", destacou a corporação.