Bombeiros usam mais de 7 mil litros de água em incêndio em fábrica
Galpão com 10 toneladas de material inflamável, incluindo estopas, pegou fogo em Sete Lagoas, na Região Central do estado
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Um galpão de uma fábrica de estopas, localizado no Distrito Industrial de Sete Lagoas, na Região Central de Minas, pegou fogo na tarde desse sábado (28/3). No local, na Rua Saturnino Luiz Verdolin, havia cerca de 10 mil quilos de material altamente inflamável.
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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o incêndio atingiu um galpão com grande quantidade de material inflamável, que já estava em chamas quando as equipes chegaram. Apesar da intensidade do fogo, a corporação conseguiu controlar o incêndio sem que houvesse danos estruturais na edificação.
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Ninguém ficou ferido. Para combater as chamas, a equipe realizou o rescaldo utilizando a ventilação hidráulica – técnica usada para retirar gases quentes do interior do imóvel. Foram utilizados aproximadamente 7 mil litros de água.
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"A suspeita é de que o incêndio tenha acontecido devido a curto-circuito, mas as causas ainda serão determinadas", destacou a corporação.