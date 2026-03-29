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FOGO CONTROLADO

Bombeiros usam mais de 7 mil litros de água em incêndio em fábrica

Galpão com 10 toneladas de material inflamável, incluindo estopas, pegou fogo em Sete Lagoas, na Região Central do estado

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Nara Ferreira
Nara Ferreira
Repórter
Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.
29/03/2026 14:18

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Uma jaguatirica que estava em uma propriedade rural em Bom Jesus do Amparo, na Região Central do estado, foi capturada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG)
Segundo os bombeiros, incêndio em Sete Lagoas atingiu galpão com grande quantidade de material inflamável crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um galpão de uma fábrica de estopas, localizado no Distrito Industrial de Sete Lagoas, na Região Central de Minas, pegou fogo na tarde desse sábado (28/3). No local, na Rua Saturnino Luiz Verdolin, havia cerca de 10 mil quilos de material altamente inflamável.

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o incêndio atingiu um galpão com grande quantidade de material inflamável, que já estava em chamas quando as equipes chegaram. Apesar da intensidade do fogo, a corporação conseguiu controlar o incêndio sem que houvesse danos estruturais na edificação.

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Ninguém ficou ferido. Para combater as chamas, a equipe realizou o rescaldo utilizando a ventilação hidráulica – técnica usada para retirar gases quentes do interior do imóvel. Foram utilizados aproximadamente 7 mil litros de água.

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"A suspeita é de que o incêndio tenha acontecido devido a curto-circuito, mas as causas ainda serão determinadas", destacou a corporação. 

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