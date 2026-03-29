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Incêndio de grandes proporções atinge fábrica no Brás, 30 viaturas combatem chamas

Fogo em fábrica de sinuca no Brás mobiliza 30 viaturas; sem feridos

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Carlos Palermo
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Carlos Palermo
Repórter
29/03/2026 08:53 - atualizado em 29/03/2026 08:54

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Incêndio de grandes proporções atinge fábrica no Brás, 30 viaturas combatem chamas
O foco do fogo está em um imóvel localizado na Rua Sampaio Moreira, número 162 crédito: Tupi

Um incêndio de grandes proporções consumiu uma fábrica no bairro do Brás, na região central de São Paulo, desde a noite de sábado (28). Na manhã deste domingo (29), trinta viaturas do Corpo de Bombeiros estavam mobilizadas para controlar as chamas que se alastravam.

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O foco do fogo está em um imóvel localizado na Rua Sampaio Moreira, número 162. Conforme informações da corporação, o local funciona como uma empresa fabricante de mesas de sinuca.

Até o momento, não há registros de vítimas ou feridos relacionados ao incidente.

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A ocorrência também resultou na interrupção do fornecimento de energia elétrica em diversas propriedades nas imediações da rua afetada.

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