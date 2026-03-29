Incêndio de grandes proporções atinge fábrica no Brás, 30 viaturas combatem chamas

Um incêndio de grandes proporções consumiu uma fábrica no bairro do Brás, na região central de São Paulo, desde a noite de sábado (28). Na manhã deste domingo (29), trinta viaturas do Corpo de Bombeiros estavam mobilizadas para controlar as chamas que se alastravam.

O foco do fogo está em um imóvel localizado na Rua Sampaio Moreira, número 162. Conforme informações da corporação, o local funciona como uma empresa fabricante de mesas de sinuca.

Até o momento, não há registros de vítimas ou feridos relacionados ao incidente.

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A ocorrência também resultou na interrupção do fornecimento de energia elétrica em diversas propriedades nas imediações da rua afetada.