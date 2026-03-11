Quais itens ter em casa para prevenir incêndios?

A maioria dos incêndios residenciais começa por falhas que poderiam ser evitadas, como curtos-circuitos em instalações elétricas antigas, sobrecarga de tomadas e descuidos na cozinha durante o preparo de alimentos. Equipamentos simples e de baixo custo podem fazer toda a diferença em uma situação de emergência, oferecendo tempo para evacuar o local ou até mesmo controlar um foco inicial de fogo.

Leia Mais

Confira itens essenciais para a segurança

1. Detectores de fumaça

Instalados no teto, geralmente nos corredores e perto dos quartos, esses pequenos aparelhos disparam um alarme sonoro alto ao primeiro sinal de fumaça, sendo crucial para alertar os moradores. A instalação é simples, mas lembre-se de testar os alarmes mensalmente, trocar as baterias periodicamente e substituir o aparelho a cada 10 anos.

2. Extintor de incêndio (classe ABC)

Ter um extintor como o modelo de classe ABC é o mais indicado para residências, pois combate focos de incêndio em materiais sólidos (como madeira e papel), líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. Deixe-o em um local de fácil acesso, como a cozinha ou a área de serviço, e certifique-se de que todos os adultos da casa saibam como usá-lo.

3. Manutenção da rede elétrica

Embora não seja um item, a revisão periódica da fiação elétrica é uma medida de segurança indispensável, tendo em vista que fios antigos, emendas malfeitas e o uso excessivo de adaptadores (benjamins) sobrecarregam o sistema e são uma das principais causas de incêndios. Contrate um profissional para fazer uma avaliação completa, seguindo as recomendações e normas locais, a revisão é indicada em intervalos de três a dez anos, dependendo da idade e do estado da instalação.

4. Cuidado com o sistema de gás

Verifique regularmente a validade da mangueira do botijão e as condições das conexões do gás encanado. Ao sentir cheiro de gás, não acenda luzes nem ligue aparelhos eletrônicos, abra todas as janelas, feche o registro geral e, se necessário, acione o corpo de bombeiros ou a companhia de gás de um local seguro.

Além dos equipamentos, crie um plano de evacuação com a família, definindo um ponto de encontro seguro fora de casa para saber como agir rapidamente em uma emergência.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata