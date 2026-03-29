MG: homem é atropelado por trem, tem perna amputada e fica em estado grave

Um homem de 47 anos foi atropelado por um trem e ficou gravemente ferido, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). A corporação, que foi acionada para a ocorrência por volta de 12h10 deste domingo (29/3), informou que a locomotiva realizava o trajeto entre os municípios de Soledade de Minas e São Lourenço (MG), no Sul do estado, quando o acidente ocorreu.

De acordo com os bombeiros, a vítima foi encontrada consciente, mas apresentava “traumatismo cranioencefálico grave, dilaceração em membros superiores e amputação traumática de um dos membros inferiores.” A corporação informou que o homem estava andando próximo à linha férrea quando foi atingido.

Para acesso ao local do acidente, a equipe de resgate do CBMMG precisou estacionar a viatura às margens da rodovia e percorrer aproximadamente 500 metros a pé. A corporação informou que, de imediato, foram iniciados os “procedimentos de atendimento pré-hospitalar, com controle de hemorragias por meio da aplicação de torniquetes, imobilização em prancha longa e demais protocolos de suporte básico de vida.”

O homem foi levado até a unidade de suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), onde recebeu atendimento médico, com administração de medicamentos para estabilização do quadro clínico, segundo o Corpo de Bombeiros. Em seguida, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento do Hospital de São Lourenço.

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Não há atualizações sobre o quadro de saúde da vítima. Conforme o CBMMG, a ocorrência também contou com o apoio de guarnições da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).