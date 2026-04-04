Capotamento e batida deixam 3 mortos na BR-040 neste sábado (4/4)

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Dois acidentes na noite deste sábado (4/4) provocaram três mortes na BR-040, segundo o Corpo de Bombeiros. O primeiro foi registrado na altura do km 704, em Barbacena, no Campo das Vertentes (MG).

Um carro capotou e duas pessoas morreram. Quando a equipe dos bombeiros chegou ao local, uma das vítimas estava dentro do carro, mas a outra foi ejetada. Uma terceira vítima estava fora do carro, consciente e reclamando de dor em um dos ombros.

De acordo com os bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais (PRF-MG), a perícia da Polícia Civil e a concessionária que administra a via foram acionadas.

Uma pessoa morta e duas feridas

O segundo acidente foi uma batida entre carro e ônibus na altura do km 755, em Santos Dumont (MG), na Zona da Mata. Segundo informações iniciais dos bombeiros, uma pessoa morreu e estaria presa às ferragens. No entanto, no local, os militares encontraram o corpo da vítima, um homem de 28 anos, não encarcerado.

Segundo os registros, outras duas pessoas que estavam no ônibus ficaram feridas. Elas tiveram escoriações no rosto e foram atendidas por uma equipe do Samu. Assim que receberam os primeiros socorros, foram encaminhadas ao hospital de Santos Dumont.

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Foi necessário o desligamento da energia do veículo para evitar risco de explosão e o trânsito foi controlado pela PRF.