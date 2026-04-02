Colisão entre carro e carreta mata motorista em Minas
Vítima é uma mulher de aproximadamente 35 anos
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Um acidente envolvendo uma carreta e um automóvel matou uma motorista na manhã desta quinta-feira (2/4), na BR-491, no município de Muzambinho, Sul de Minas. A vítima é uma mulher de aproximadamente 35 anos. Ela conduzia um Fiat Uno, destruído em decorrência da colisão.
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De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a vítima morreu no local do acidente, presa às ferragens. O óbito foi constatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi acionada após a colisão.
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Agentes do CBMMG precisaram utilizar equipamentos de desencarceramento para resgatar o corpo. Os restos mortais da vítima foram repassados à perícia técnica e, em seguida, encaminhados a uma funerária. A mulher é natural de Muzambinho.
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Já o motorista do veículo de carga é um homem de aproximadamente 72 anos, natural do Paraná. Ele sofreu apenas escoriações, recebeu atendimento da equipe da concessionária responsável pela via e foi liberado pouco depois.