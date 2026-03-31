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Caminhoneiros recebem serviços de saúde em ponto de parada na BR-116

Vacinação, exames e consultas médicas estão entre os serviços prestados gratuitamente aos motoristas por meio do programa Agora Tem Especialistas

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Repórter
31/03/2026 23:39

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Atendimento começou a ser oferecido no ponto de parada e descanso do município de Ubaporanga, no Vale do Rio Doce
Atendimento começou a ser oferecido no ponto de parada e descanso do município de Ubaporanga, no Vale do Rio Doce crédito: Ministério da Saúde/Divulgação

Motoristas que trafegam pela BR-116 em Ubaporanga (MG) recebem atendimentos gratuitos do SUS pelo programa Agora Tem Especialistas – Caminhoneira e Caminhoneiro, em unidade móvel instalada em Ponto de Parada e Descanso da rodovia.

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Os motoristas não precisam agendar o atendimento, que inclui consultas médicas, vacinação, testes rápidos, curativos, eletrocardiograma e exames laboratoriais. Familiares e outras pessoas em deslocamento também podem receber os serviços. Além de Ubaporanga, o programa já opera em Pindamonhangaba (SP), Uruaçu (GO), Itatiaia (RJ) e Novo Progresso (PA). Cada unidade móvel permanece no PPD por cerca de 90 dias, com três ambientes independentes e toda a estrutura necessária, incluindo água e saneamento.

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"Com o Agora Tem Especialistas, estamos levando cuidados de saúde diretamente para as estradas, atendendo a uma antiga demanda desses profissionais", explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. "Sabemos que não é fácil cuidar da saúde para quem vive na estrada. Por isso, levamos os atendimentos para locais próximos às rodovias, onde esses profissionais param para descansar. Assim, agora ficou mais fácil para as caminhoneiras e caminhoneiros ficarem em dia com sua saúde: no mesmo local, o descanso, o cuidado e o acolhimento. Tudo junto", complementa.

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O programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde em parceria com o Ministério dos Transportes e a AgSUS, é prestado por equipes de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem e análises clínicas. O governo prevê levar a ação a dez PPDs em todo o país, com investimento anual de R$ 30 milhões, beneficiando cerca de 250 mil pessoas por ano.

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