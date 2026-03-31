Colisão entre carretas deixa um morto e interdita a BR-040

Uma colisão entre duas carretas deixou uma pessoa morta na manhã desta terça-feira (31/3) na BR-040, em Sete Lagoas (MG), Região Central do estado.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 6h para atuar no desencarceramento de uma vítima, que ficou presa às ferragens, em apoio à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e à concessionária responsável pela rodovia.

O acidente aconteceu no km 462, no sentido Belo Horizonte, nas proximidades da região de Gineta.

De acordo com a PRF, a pista precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência e realização da perícia da Polícia Civil, que foi acionada para o local.

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Vídeos nas redes sociais mostram grande congestionamento na rodovia devido à interdição. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.