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ACIDENTE GRAVE

Colisão entre carretas deixa um morto e interdita a BR-040

Acidente em Sete Lagoas, na Região Central de Minas, causa congestionamento na pista sentido Belo Horizonte

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
31/03/2026 08:25 - atualizado em 31/03/2026 08:35

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O acidente aconteceu no km 462 da BR-040, no sentido Belo Horizonte
O acidente aconteceu no km 462 da BR-040, no sentido Belo Horizonte crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma colisão entre duas carretas deixou uma pessoa morta na manhã desta terça-feira (31/3) na BR-040, em Sete Lagoas (MG), Região Central do estado.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 6h para atuar no desencarceramento de uma vítima, que ficou presa às ferragens, em apoio à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e à concessionária responsável pela rodovia.

O acidente aconteceu no km 462, no sentido Belo Horizonte, nas proximidades da região de Gineta.

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De acordo com a PRF, a pista precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência e realização da perícia da Polícia Civil, que foi acionada para o local.

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Vídeos nas redes sociais mostram grande congestionamento na rodovia devido à interdição. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.

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