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Acidente na BR-040 em Nova Lima mata uma pessoa e deixa outra ferida

Ocorrência envolveu carreta e duas caminhonetes; trânsito apresenta lentidão por aproximadamente 2km no sentido Norte e 1 km no sentido Sul

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Alice Pimenta*
Leandro Couri
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Alice Pimenta*
Repórter
Leandro Couri
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Repórter Fotográfico Multimídia Especialista em Mídias Eletrônicas
30/03/2026 12:36 - atualizado em 30/03/2026 12:54

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Acidente deixa um morto e um ferido na BR-040
Acidente deixa um morto e um ferido na BR-040 crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Um acidente envolvendo duas caminhonetes e uma carreta deixou uma pessoa morta e uma gravemente ferida na BR-040 na manhã desta segunda-feira (30/3). Segundo a concessionária EPR Via Mineira, responsável pelo trecho, o acidente ocorreu no km 567 da rodovia, no sentido Belo Horizonte, próximo à Lagoa dos Ingleses em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, por volta das 9h.

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O motorista da carreta, Giovanni Wanderson, de 30 anos, afirmou que um veículo que vinha sentido Rio de Janeiro bateu na traseira da caminhonete prata modelo Renault Oroch, fazendo com que o motorista perdesse o controle e colidisse com a carreta, que atingiu a segunda caminhonete uma Ford Ranger, de cor preta, ambas no sentido Belo Horizonte. A violência do impacto arrancou os motores das duas caminhonetes. Giovanni não ficou ferido.

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O motorista da Ford Ranger ficou gravemente ferido e foi levado ao Hospital João XXIII. O motorista da Oroch morreu. O corpo foi retirado das ferragens por volta das 12h e levado pela Polícia Civil.

Equipes operacionais da EPR foram acionadas, com o envio de viatura de inspeção, guincho leve e pesado e unidade de resgate para atendimento no local. Também atuaram na ocorrência equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e Perícia Técnica.

Durante o atendimento, uma das pistas no sentido Belo Horizonte foi interditada para viabilizar o socorro às vítimas e a remoção dos veículos, sem previsão de liberação. O trânsito apresenta lentidão de aproximadamente dois quilômetros no sentido Belo Horizonte e um quilômetro no sentido Rio de Janeiro.

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*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos

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