Caminhão com 120 porcos pega fogo em rodovia de Minas
Acidente ocorreu na MGC-383, em Lagoa Dourada. Animais invadiram a pista e vários deles morreram devido à intensidade das chamas
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Um caminhão que transportava 120 porcos na MGC-383, na altura de Lagoa Dourada, no Campo das Vertentes, pegou fogo no fim da tarde dessa segunda-feira (30/3). Devido à intensidade das chamas e do fato de os animais terem se espalhado pela rodovia, vivos e mortos, as duas pistas foram bloqueadas. O motorista, de 30 anos, conseguiu sair sozinho do veículo e não teve ferimentos.
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O acidente ocorreu no trevo de Resende Costa, entre Lagoa dourada e São João del-Rei. A pista foi liberada horas depois.
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A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, que afirma ter chegado ao local quando o fogo já havia tomado grande parte do caminhão. Cerca de mil litros de água foram necessários para apagar as chamas.
Segundo os bombeiros, a causa do incêndio será investigada, mas a suspeita inicial é de uma falha mecânica ou elétrica do veículo.
A equipe também ajudou a recolher todos os porcos, que se espalharam pela rodovia assustados. Muitos animais morreram devido ao incêndio. Depois disso, a Polícia Militar Rodoviária(PMR) foi chamada para controlar o trânsito.
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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro