Vídeo: acidente com trem, carreta e dois carros deixa um ferido

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Um acidente envolvendo um trem da MRS Logística, uma carreta e dois carros de passeio deixou uma pessoa ferida na tarde desta segunda-feira (30/3), por volta das 12h30, na Rua Major João Rocha, próximo ao número 709, no Bairro Olímpico, em Carandaí, na Região Central de Minas.

Segundo a Brigada Municipal, com o impacto, a parte traseira da carreta atingiu um poste de energia elétrica, provocando o rompimento da fiação. O veículo derramou combustível na via e o local precisou ser isolado para garantir a segurança de todos.

Com o impacto, a parte traseira da carreta atingiu um poste de energia elétrica, ocasionando o rompimento da fiação Reprodução O motorista de um Volkswagen Gol preto, de 46 anos, ficou preso sob a parte traseira da carreta. Ele sofreu escoriações na mão e relatava dores na região cervical e lombar, sendo socorrido no local e encaminhado ao Hospital Municipal de Carandaí para avaliação. Reprodução O motorista de um Volkswagen Gol preto, de 46 anos, ficou preso sob a parte traseira da carreta. Ele sofreu escoriações na mão e relatava dores na região cervical e lombar, sendo socorrido no local e encaminhado ao Hospital Municipal de Carandaí para avaliação. Reprodução O motorista de um Volkswagen Gol preto, de 46 anos, ficou preso sob a parte traseira da carreta. Reprodução Com o impacto, a parte traseira da carreta atingiu um poste de energia elétrica, provocando o rompimento da fiação. Reprodução Voltar Próximo

O motorista da carreta não se feriu e dispensou atendimento médico, assim como o condutor de um dos veículos de passeio. Já o motorista de um Volkswagen Gol preto, de 46 anos, ficou preso sob a parte traseira da carreta. Ele sofreu escoriações na mão e relatava dores na região cervical e lombar, sendo socorrido no local e encaminhado ao Hospital Municipal de Carandaí para avaliação.

A ocorrência contou com o apoio da Polícia Militar e da Defesa Civil, que auxiliaram no isolamento da área e nos procedimentos necessários para a segurança e organização do trânsito na região.

Empresa cita 'imprudência'

Em nota, a MRS Logística lamenta o acidente ocorrido na passagem em nível João Rocha. Segundo a empresa, "apesar do uso da buzina e da sinalização, o motorista da carreta contrariou o artigo 212 do Código de Trânsito Brasileiro, não parando o veículo antes de transpor a linha férrea, infração considerada gravíssima e passível de multa".

Ainda segundo a MRS, ao visualizar a "imprudência" sendo cometida, o maquinista acionou os freios de emergência, mas, mesmo assim, não foi possível evitar o acidente.

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A empresa reforça também que "casos de imprudência como este colocam em risco a segurança de todos"

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro