BR-040: em pleno feriadão, trecho da via está sem fiscalização por radar

Quem aproveitou o feriadão da Semana Santa para viajar rumo à Zona da Mata ou ao Rio de Janeiro, pela BR-040, teve uma surpresa: vários dos radares que fiscalizavam os veículos foram retirados da rodovia. A ausência dos aparelhos é notada, em especial, em um trecho de aproximadamente 50 km, entre os municípios de Santos Dumont e Juiz de Fora.

Entre os equipamentos removidos, estão dois no perímetro urbano de Ewbank da Câmara, famosos pelo limite de velocidade de apenas 40 km/h permitido no local. Aparelhos então instalados em outros municípios, que monitoravam máximas de 50 km/h e de 60 km/h, também foram suprimidos.

O Estado de Minas passou pelo local e constatou a ausência de diversos radares. Os postes metálicos nos quais os equipamentos ficavam afixados estão vazios. Sem monitoramento, os motoristas pisam no acelerador. A reportagem presenciou vários veículos transitando em alta velocidade pelo trecho.

Radares em processo de substituição

A EPR Via Mineira, que detém a concessão de um trecho de 232 km da BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, na Zona da Mata, informou que os radares retirados sendo trocados. "O sistema de controle de velocidade passará por substituição e ampliação, por meio da instalação de equipamentos mais modernos, com maior capacidade de monitoramento, promovendo a atualização tecnológica da rodovia", afirmou a empresa, por meio de nota.



De acordo com a concessionária, "na região de Santos Dumont, está prevista a modernização de oito radares já existentes, além da atualização de outros 67 dispositivos ao longo de todo o trecho concedido, com conclusão prevista até o mês de maio". A nota também diz que, em 2025, oito radares foram instalados entre Belo Horizonte e Juiz de Fora.

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Ainda segundo a EPR Via Mineira, "a definição dos locais foi realizada com base em estudos técnicos conduzidos em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e sob supervisão da Agência Nacional de Transportes Terresters, sendo que parte significativa será instalada em pontos onde já havia fiscalização anteriormente, ou seja, em locais que já contam com equipamentos instalados na rodovia".