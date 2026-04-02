PRF inicia Operação Semana Santa com foco em ultrapassagens proibidas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta quinta-feira (2/4) a Operação Semana Santa nas rodovias de todo o país. As ações, que incluem reforços na fiscalização e no policiamento ostensivo, seguirão até o Domingo de Páscoa (5/4). De acordo com a corporação, o objetivo é reduzir sinistros de trânsito e garantir a segurança dos usuários durante o feriado prolongado.

O foco da operação será o combate às ultrapassagens proibidas, uma das principais causas de sinistros graves. Dados dos últimos anos indicam que esse tipo de infração tem apresentado um aumento significativo nos índices de acidentes, de feridos e de mortes.

Em 2025, a PRF registrou 1.770 sinistros provocados por ultrapassagens irregulares nas rodovias federais do país. O índice é 4% maior que o registrado em 2024, quando ocorreram 1.703 casos. O número de mortes chegou a 404, aumento de 3% em relação ao ano anterior.

Durante a operação, a PRF intensificará ações de fiscalização a outras condutas de risco, como excesso de velocidade e consumo de álcool ao volante.

Minas Gerais lidera infrações



Em 2025, o estado com mais sinistros de trânsito causados por ultrapassagens irregulares foi Minas Gerais, com 204 registros. Em seguida, vêm a Bahia, com 197, e o Paraná, com 172.

Os três estados também ocupam as primeiras posições dos índices de mortes e feridos, mas, nesse caso, as posições se alteram. A Bahia detém a maior taxa de letalidade, com 64 mortes; na sequência, estão Paraná, com 44, e Minas Gerais, com 39.

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De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, ultrapassar em local proibido é infração de natureza gravíssima. A manobra pode resultar em colisões frontais e aumentar significativamente o risco de mortes. Mesmo em locais permitidos, a PRF orienta que a ultrapassagem seja realizada com segurança e visibilidade adequada.