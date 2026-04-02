Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

BH: mulher morre em acidente envolvendo moto e caminhão no Anel Rodoviário

A motociclista sofreu politraumatismo, ficou presa embaixo do veículo de carga após a colisão e teve morte confirmada no local

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
02/04/2026 21:54 - atualizado em 02/04/2026 22:47

compartilhe

SIGA
×
Anel Rodoviário, altura do Viaduto São Francisco, em BH
Acidente ocorreu nas proximidades do Viaduto São Francisco, que cruza a Avenida Antônio Carlos, no sentido Vitória crédito: Tulio Santos/EM/D.A.Press

Uma mulher morreu em um acidente no Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, em Belo Horizonte, registrado às 18h20 desta quinta-feira (2/4). Ela estava na garupa de uma moto que se envolveu em uma colisão com dois carros e um caminhão depois do viaduto São Francisco, no sentido Vitória.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a moto colidiu com dois automóveis. Em seguida, caiu perto das rodas do caminhão. A mulher na garupa foi atingida e ficou presa embaixo do veículo. 

Leia Mais

Uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte da passageira ainda na pista. Ela não portava identidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O condutor da motocicleta de 30 anos disse que "prestava serviço de transporte por aplicativo no momento do acidente e desconhecia a vítima". Ele teve apenas ferimentos leves. 

Tópicos relacionados:

acidente anel-rodoviario moto

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay