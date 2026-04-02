BH: mulher morre em acidente envolvendo moto e caminhão no Anel Rodoviário

Uma mulher morreu em um acidente no Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, em Belo Horizonte, registrado às 18h20 desta quinta-feira (2/4). Ela estava na garupa de uma moto que se envolveu em uma colisão com dois carros e um caminhão depois do viaduto São Francisco, no sentido Vitória.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a moto colidiu com dois automóveis. Em seguida, caiu perto das rodas do caminhão. A mulher na garupa foi atingida e ficou presa embaixo do veículo.

Uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte da passageira ainda na pista. Ela não portava identidade.

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O condutor da motocicleta de 30 anos disse que "prestava serviço de transporte por aplicativo no momento do acidente e desconhecia a vítima". Ele teve apenas ferimentos leves.