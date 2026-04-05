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ELEGÂNCIA E CARISMA

Betim sedia etapa mineira de concurso de beleza masculino

Concurso contará com sessões de fotos, desfiles com roupas de banho e de gala, além de apresentações dos nove candidatos

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05/04/2026 12:55 - atualizado em 05/04/2026 13:00

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Bruno Tricolli, homem de 30 anos natural de Extrema (MG), venceu a etapa mineira do concurso em 2025
Natural de Extrema (MG), Bruno Tricolli, de 30 anos, venceu a etapa mineira do concurso em 2025 crédito: Divulgação/Mister Minas Gerais Tur 2026

A cidade de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, recebe entre os dias 17 e 19 de abril o evento Mister Minas Gerais Tur 2026, concurso que vai eleger o representante do estado para a etapa nacional do concurso Mister Brasil Tur. A final está marcada para o dia 18, às 20h, no Espaço de Convenções do Monte Carmo Shopping, no Bairro Ingá Alto.

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O concurso reúne nove candidatos de diferentes regiões mineiras, com representantes das cidades de Belo Horizonte, Barbacena, Betim, Contagem, Governador Valadares, Jacutinga, Patrocínio, Sabará e Uberlândia. A disputa avalia não apenas a aparência, mas também personalidade, desenvoltura e presença de palco dos participantes.

Confira os participantes da etapa mineira:

  • Mister Barbacena Tur - Matthews Falco
  • Mister Belo Horizonte Tur - Breno Kennedy
  • Mister Betim Tur - Gustavo Andrade
  • Mister Contagem Tur - Júnnior Araújo
  • Mister Jacutinga Tur - Júnior Arantes
  • Mister Governador Valadares Tur - Wagner Barcelar
  • Mister Patrocínio Tur - Felipe Passos
  • Mister Sabará Tur - Douglas Costa
  • Mister Uberlândia Tur - Lucas Rocha

Mister Sabará Tur - Douglas Costa -Divulgação/Mister Minas Gerais Tur 2026
Mister Sabará Tur - Douglas Costa Divulgação/Mister Minas Gerais Tur 2026
Mister Governador Valadares Tur - Wagner Barcelar -Divulgação/Mister Minas Gerais Tur 2026
Mister Governador Valadares Tur - Wagner Barcelar Divulgação/Mister Minas Gerais Tur 2026
Mister Belo Horizonte Tur - Breno Kennedy -Divulgação/Mister Minas Gerais Tur 2026
Mister Belo Horizonte Tur - Breno Kennedy Divulgação/Mister Minas Gerais Tur 2026
Mister Betim Tur - Gustavo Andrade -Divulgação/Mister Minas Gerais Tur 2026
Mister Betim Tur - Gustavo Andrade Divulgação/Mister Minas Gerais Tur 2026
Mister Patrocínio Tur - Felipe Passos -Divulgação/Mister Minas Gerais Tur 2026
Mister Patrocínio Tur - Felipe Passos Divulgação/Mister Minas Gerais Tur 2026
Mister Uberlândia Tur - Lucas Rocha-Divulgação/Mister Minas Gerais Tur 2026
Mister Uberlândia Tur - Lucas Rocha Divulgação/Mister Minas Gerais Tur 2026
Mister Jacutinga Tur - Júnior Arantes -Divulgação/Mister Minas Gerais Tur 2026
Mister Jacutinga Tur - Júnior Arantes Divulgação/Mister Minas Gerais Tur 2026
Mister Contagem Tur - Júnnior Araújo -Divulgação/Mister Minas Gerais Tur 2026
Mister Contagem Tur - Júnnior Araújo Divulgação/Mister Minas Gerais Tur 2026
Mister Barbacena Tur - Matthews Falco -Divulgação/Mister Minas Gerais Tur 2026
Mister Barbacena Tur - Matthews Falco Divulgação/Mister Minas Gerais Tur 2026

A programação começa no dia 17, com o confinamento oficial dos candidatos no Hotel Ibis Betim. No mesmo dia, serão realizadas provas preliminares divididas em quatro etapas: desfile de passarela, apresentação em traje de banho, prova de elegância com traje de gala e entrevista individual com jurados técnicos.

No dia seguinte, os participantes passam por uma sessão de fotos, que também integra a avaliação. À noite, ocorre a grande final aberta ao público, com desfiles com roupas de banho e de gala, apresentações e a escolha do vencedor, que representará Minas Gerais no concurso nacional Mister Brasil Tur.

Quem passará a faixa e a coroa ao novo campeão é Bruno Tricolli, homem de 30 anos natural de Extrema (MG), que venceu a etapa mineira de 2025. Segundo a organização do evento, Bruno estará presente em todos os dias de evento, “marcando com elegância e carisma cada momento desta edição”.

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O evento conta com apoio da Prefeitura de Betim. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma da Sympla pelo preço de R$ 30, mais a taxa de serviço.

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